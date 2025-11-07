Dein iPhone hat gerade ein weiteres großes Update erhalten – hier ist, warum du es sofort installieren solltest

Kurze Zusammenfassung Apple hat das neueste Software-Update für sein iPhone veröffentlicht und bringt eine Reihe neuer Funktionen mitsich. Der Software-Build – iOS 26.1 – steht jetzt zum Download bereit und enthält einen Schalter, um dieUndurchsichtigkeit des Liquid Glass-Designs zu reduzieren.

Apple kündigte iOS 26 im Juni während seiner Worldwide Developer Conference, WWDC25, an. Es führte das größte Redesign der iPhone-Oberfläche seit iOS 7 ein, zusammen mit einer Reihe neuer Funktionen.

Die erste Veröffentlichung der Software erfolgte im September auf allen kompatiblen iPhones, kurz vor den neuen iPhone 17-Modellen und dem iPhone Air, das in die Läden kam. Jetzt ist das erste große Update in Form von iOS 26.1 verfügbar und bietet eine Reihe zusätzlicher Funktionen. Dazu gehört die Möglichkeit, das Liquid Glass-Design abzuschwächen.

Welche Funktionen bringt iOS 26.1 mit sich?

Apples iOS 26.1-Update steht jetzt zum Download auf allen iPhone-Modellen zur Verfügung, die die neueste Software unterstützen.

Die größte neue Funktion ist ein Liquid Glass-Schalter, der es Benutzer*innen ermöglicht, zwischen 'Klar' und 'Getönt' auszuwählen. Letzteres reduziert die Undurchsichtigkeit von Symbolen und Menüs und erhöht den Kontrast, um alles ein wenig lesbarer zu machen.

Der Schalter ist sowohl für das iPhone als auch für das iPad verfügbar und kann über Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Liquid Glass aufgerufen werden, wenn du das Update iOS 26.1 oder iPadOS 26.1 hast.

Das Software-Update gibt den Benutzer*innen auch die Möglichkeit, das Wischen zum Öffnen der Kamera von der iPhone-Sperrbildschirmgeste zu deaktivieren. Wenn du jemals versehentlich von rechts auf dein iPhone gewischt hast und dadurch die Kamera gestartet wurde, wirst du diese Option zu schätzen wissen.

Um diese Funktion zu deaktivieren, gehst du zu Einstellungen > Kamera > Sperrbildschirm Wischen zum Öffnen der Kamera.

Weitere Änderungen umfassen die Unterstützung für mehr Sprachen, einschließlich Italienisch und Japanisch für die AirPods Live-Übersetzungsfunktion, ein Rebranding von Apple TV+ zu nur Apple TV und eine neue Möglichkeit, Alarme zu deaktivieren.

Apple Intelligence, das offiziell im Juni 2023 angekündigt wurde, erhält ebenfalls Unterstützung für Chinesisch (traditionell), Dänisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch (Portugal), Schwedisch, Türkisch und Vietnamesisch.

Das iOS 26.1-Software-Update steht jetzt zum Download und zur Installation bereit. Es wird vom iPhone 11 und später sowie vom iPhone SE 2 und später unterstützt.