Apple Intelligence könnte zukünftig von Google und weiteren Partnern angetrieben werden

Kurze Zusammenfassung Apple hat angekündigt, „im Laufe der Zeit mit mehr Partnern zu integrieren“, wenn es um KI-Tools von Drittanbietern geht. Konkrete Termine oder Details gibt es noch nicht. Dennoch dürfte das darauf hindeuten, dass ChatGPT künftig nicht der einzige Dienst in Apple Intelligence bleibt.

Apple Intelligence wurde erstmals im Juni 2024 während der Worldwide Developers Conference (WWDC) angekündigt. Dabei versprach Apple eine Reihe neuer Funktionen, darunter eine intelligentere, kontextbewusstere Version von Siri sowie Features wie Schreibwerkzeuge und Aufräumen.

Als die Funktionen später im Jahr auf Apple-Geräten eingeführt wurden, konnte jedoch nicht jedes Versprechen sofort eingelöst werden. Vor allem der persönlichere Siri wurde auf 2026 verschoben. Dennoch fanden einige Features ihren Weg auf die Geräte, einschließlich der Integration von ChatGPT.

Jetzt sieht es jedoch so aus, als könnten auch andere Dienste und KI-Assistenten in der Pipeline sein.

Erste Hinweise darauf gab es schon während der WWDC 2024. Damals sagte Craig Federighi, Apples Senior Vice President für Software Engineering, Apple könne „in Zukunft Integrationen mit verschiedenen Modellen wie Google Gemini“ planen.

Inzwischen, rund 18 Monate später, steht auch CEO Tim Cook hinter dieser Idee.

Wann können wir mehr KI-Integrationen für Siri erwarten?

In einem Interview mit CNBC, (via The Verge) sagte Tim Cook, dass Apple plane, künftig mit weiteren Unternehmen im Bereich KI-Tools zusammenzuarbeiten.

„Unsere Absicht ist es, im Laufe der Zeit mit mehr Partnern zu integrieren“, erklärte er.

Laut The Verge soll insbesondere eine Integration mit Google Gemini in Arbeit sein. Zudem gibt es Gerüchte über mögliche Partnerschaften mit Anthropic und Perplexity.

Cook erklärte außerdem gegenüber CNBC, dass Apple „gute Fortschritte“ bei der Weiterentwicklung von Siri mache. Er betonte, dass Apple auch Übernahmen offen gegenüberstehe, wenn sie den eigenen KI-Fahrplan voranbringen könnten.

„Wir sind offen für M&A [Fusionen und Übernahmen], wenn wir glauben, dass sie unseren Fahrplan beschleunigen“, sagte Cook. Diese Haltung hatte er bereits früher betont und beim jüngsten Gewinnaufruf erneut bekräftigt, als Apple seine Ergebnisse für das vierte Quartal vorstellte.

Konkrete Termine für die Einführung der neuen Siri-Version gibt es derzeit noch nicht. Auch eine offizielle Bestätigung für eine Gemini-Integration oder andere Kooperationen steht noch aus. Cooks aktuelle Aussagen stützen jedoch Federighis frühere Hinweise und zeigen, dass sich bei Apple im Bereich KI einiges bewegt.