iPhone 18 Pro könnte Apple dazu bringen, sein Flaggschiff etwas unterhaltsamer zu gestalten

Kurze Zusammenfassung Apples iPhone 18 Pro-Modelle könnten in drei neuen, ziemlich interessanten Farboptionen erhältlich sein. Ein zuverlässiger Leaker behauptet, Apple erwäge braune, pinke und lila Optionen für sein Flaggschiff-Handy 2026.

Als Apple im September dieses Jahres die iPhone 17 Pro-Modelle ankündigte, gab es eine kleine Überraschung. Es gab nicht nur ein neues Design, sondern auch keine schwarze Option. Stattdessen sind das iPhone 17 Pro und Pro Max nur in Cosmic Orange, Tiefblau und Silber erhältlich.

Nachdem ich alle drei in natura gesehen habe, würde ich jedes Mal das Cosmic Orange wählen, aber nächstes Jahr könnte mir das schwerer fallen, wenn der neueste Bericht tatsächlich glaubwürdig ist.

In welchen Farben könnte das iPhone 18 Pro erhältlich sein?

Laut dem renommierten Leaker Digital Chat Station könnten die Apple iPhone 18 Pro-Modelle in Braun, Lila und Burgunderrot erhältlich sein – und damit das diesjährige Silber, Blau und Orange ersetzen.

Sie posteten auch auf der chinesischen Social-Media-Seite Weibo (via 9to5Mac), dass es erneut keine schwarze Alternative geben wird. Da es jedoch derzeit wenig mehr Informationen gibt, sollte man diese neuen Farbempfehlungen nur vorsichtig Glauben schenken.

Wie 9to5Mac anmerkt, hängt es von der Übersetzungsplattform ab, die man verwendet, wie die Farben genannt werden, aber keine bietet viel mehr Details an. Die Übersetzung von Weibo sind Kaffee, Lila und Weinrot, während Google Translate Kaffee-Braun, Lila und Burgund sagt. Wohingegen Apple Translate Kaffee, Lila und Burgund angibt.

Die genauen Farben scheinen daher momentan noch unklar zu sein. Aber es ist ziemlich interessant, dass es so scheint, als ob Apple das schwarze Modell für immer aufgibt.

Das wird zweifellos einige Kund*innen verärgern, insbesondere diejenigen, die ihr Telefon in einem dezenteren Farbton bevorzugen, aber eine Mischung aus Braun, Pink und Lila könnte für einige interessante Entscheidungen sorgen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde aus diesen Optionen vermutlich Lila wählen – ich hatte immer eine Schwäche für das lila iPhone 14 Pro.

Bis jetzt ist jedoch nichts bestätigt, und da wir gerade erst die Einführung der iPhone 17 Pro-Modelle gesehen haben, sollten wir davon ausgehen, dass sich im nächsten Jahr noch viel ändern könnte.

Es macht jedoch immer Spaß zu sehen, was die Gerüchteküche zum Brodeln bringt.