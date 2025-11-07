Xiaomi enthüllt fortschrittliches Smart Lock mit 12 Entsperrmethoden – einschließlich Gesichts- und Fingerabdruckscanner

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Xiaomi hat sein neues Smart Door Lock M40 Pro eingeführt, das 12 Entsperrmethoden bietet, darunter Handvenen- und Fingerabdruckerkennung. Es verfügt außerdem über zwei Kameras mit KI-Erkennung, einem 5-Zoll-Bildschirm, Smart-Home-Integration über Bluetooth 5.3, Wi-Fi und HyperOS Connect. Der Preis liegt bei 3799 CNY (etwa 461 €) und ist derzeit exklusiv in China erhältlich.

Xiaomi hat sein neues Smart Lock, das Smart Door Lock M40 Pro, eingeführt, das beeindruckende 12 Entsperrmethoden bietet – von der Handvenenerkennung bis hin zum Fingerabdruckscanner. Die meisten der besten Smart Locks bieten maximal fünf oder sechs - also ziemlich beeindruckend.

Äußerlich gibt es zwei Kameras – eine Hauptkamera mit 3 MP und einem Sichtfeld von 175° sowie eine sekundäre Kamera mit 2 MP und einem Sichtfeld von 128°. Diese bieten Vollfarb-Nachtsicht- und IR-Nachtsichtmodi sowie KI-Erkennung für Personen und Pakete.

In China wird das Xiaomi Smart Door Lock M40 Pro für 3.799 CNY verkauft, was etwa 461 € entspricht. Es ist derzeit exklusiv in China erhältlich, und es ist unklar, ob dieses Modell auch in anderen Märkten wie Europa und in den USA erhältlich sein wird.

Das M40 Pro verfügt außerdem über einen 5-Zoll-Digitalbildschirm an der Inneneinheit, mit dem Benutzer*innen sich einen Live-Video-Feed sehen können, wer auf der anderen Seite der Tür ist. Dies ist ähnlich wie beim Eufy FamiLock S3 Max, das nach dem Start auf der CES Anfang dieses Jahres bereits ein großer Erfolg war.

Benutzer*innen können sich Live- und historische Videos in der Xiaomi-App ansehen, die auch Benachrichtigungen sendet, wenn jemand am Schloss herumfummelt. Das Gerät unterstützt Bluetooth 5.3 und 2,4 GHz Wi-Fi und ist mit Xiaomi HyperOS Connect für eine breitere Smart-Home-Integration kompatibel. Es sollte etwa sechs Monate mit seinem 8.000 mAh Lithium-Akku plus vier AA-Batterien laufen.

Den Bildern nach zu urteilen, scheint es sich um eine ziemlich große Einheit zu handeln, aber es ist dennoch schlank genug, um eng an der Tür zu sitzen. Wir werden dich informieren, wenn dieses Modell es auf unsere Seite der Welt schafft, da es sehr vielversprechend aussieht.

