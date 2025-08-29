Apple könnte bei seinem „Awe Dropping“-iPhone-Event ein überraschendes Zusatzprodukt enthüllen

Kurze Zusammenfassung Auf dem nächsten Apple-Event könnte ein weiteres Produkt präsentiert werden. Frische Gerüchte deuten darauf hin, dass der AirTag 2 am 9. September erscheint.

Nur noch wenige Wochen bis zu Apples Herbst Launch Event – und mit jedem Tag scheint das Programm größer zu werden. Was anfangs fast ausschließlich auf die neue iPhone-17-Familie ausgerichtet schien, entwickelt sich inzwischen zu einem wahren Produktfestival.

Dazu sollen unter anderem die neuen AirPods Pro 3 gehören, während andere Berichte andeuten, dass auch die Apple Watch Ultra 2 einen Nachfolger bekommt. Und jetzt kommt noch eine Überraschung hinzu – der Apple AirTag 2.

Richtig gelesen: Rund vier Jahre nach dem Start des beliebten Tracking-Gadgets steht nun eine überarbeitete Version in den Startlöchern. „Okay“, höre ich dich fragen, „aber was ist neu?“

Nun, Berichte legen nahe, dass es zwischen den beiden Modellen äußerlich kaum Unterschiede geben wird. Das ist allerdings eher positiv – bleibt das Gehäuse unverändert, können Nutzer*innen ihr bisheriges Zubehör weiterhin problemlos verwenden.

Im Inneren soll es jedoch ein paar Neuerungen geben. Am auffälligsten ist wohl der Einsatz eines moderneren Ultra-Wideband-Chips – vermutlich derselbe, der bereits im iPhone 15 erfolgreich zum Einsatz kommt.

Das dürfte die Bedienung verbessern, mit größerer Reichweite und präziserem Tracking, sodass sich verlorene Gegenstände noch einfacher aufspüren lassen. Schon jetzt ist das AirTag-System in dieser Hinsicht beeindruckend – umso spannender, was als Nächstes kommt.

Außerdem soll der Fokus stärker auf den Datenschutz gelegt werden: So soll es künftig schwieriger sein, den Lautsprecher zu entfernen. Ein sinnvolles Update, denn leider werden die Geräte auch für fragwürdige Zwecke missbraucht – ein entfernbarer Lautsprecher macht das Ganze noch unauffälliger und gefährlicher.

Mit nur noch wenigen Wochen bis zum Launch-Event bleibt die Vorfreude groß – und die Neugier, welche weiteren Überraschungen Apple bereithält.