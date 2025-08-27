iPhone 17 Event: Apple sorgt für Staunen

Kurze Zusammenfassung Apples nächstes Special Event findet am 9. September statt. Unter dem Titel „Awe Dropping“ – ein Wortspiel aus „awesome“ (großartig) und „jaw-dropping“ (atemberaubend) – wird voraussichtlich die nächste iPhone-Generation vorgestellt, darunter das iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max und ein neues 17 Air.

Das Datum für das iPhone-Event 2025 wurde soeben bestätigt. Die neuen Modelle werden sehr wahrscheinlich im Mittelpunkt des Apple-Events stehen, das am 9. September stattfindet.

Die jährliche Keynote zur iPhone-Reihe findet typischerweise in der zweiten Septemberwoche statt – dieses Jahr also pünktlich. Das Event wird erneut im Apple Park in Cupertino abgehalten und über Apple.com, Apple TV und weitere Apple-Kanäle übertragen.

Start ist um 10 Uhr Pacific Time am 9. September (19 Uhr in Deutschland). Wie gewohnt wird das Event eine Mischung aus vorab produzierten Segmenten enthalten und die neue iPhone 17-Reihe vorstellen. Dieses Jahr wird neben dem iPhone 17, 17 Pro und 17 Max voraussichtlich auch ein neues iPhone Air präsentiert. Ob dieses das größere Plus-Modell ersetzt oder zusätzlich angeboten wird, ist noch unklar.

iPhone 17 Mockup (Image credit: Maijin Bu (via X))

Es gab viele Gerüchte über das neue iPhone, doch dieses Jahr wird das Modell voraussichtlich keine große Abkehr von den vorherigen Versionen darstellen. Die Ausnahme bildet das iPhone 17 Air, das eine dünnere und leichtere Variante des iPhone sein wird.

Was wir jedoch nicht erwarten, ist ein faltbares iPhone – sehr zum Bedauern vieler Apple-Fans. Laut aktuellen Berichten wird ein faltbares Modell wahrscheinlich erst 2026 zusammen mit dem iPhone 18 auf den Markt kommen.

Awe Dropping

Die Namen von Apple-Events haben normalerweise eine doppelte Bedeutung. Das Event „Hi, Speed“ 2020 zum Beispiel drehte sich um die Einführung von dem schnelleren 5G, während beim „Wonderlust“ 2023 der Wechsel von Lightning zu USB-C im Fokus stand.

„Awe Dropping“ wirkt zunächst eher allgemein und nicht direkt an ein bestimmtes Feature gebunden, die wahre Bedeutung könnte sich aber beim Event zeigen. Das neue iOS 26-Design basiert auf „Liquid Glass“, ist das wohl eine Anspielung? Wir werden es sehen!