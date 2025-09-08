Eversolos erster dedizierter Streamer liefert Hi-Res-Digital zu High-End-Hi-Fis

Kurze Zusammenfassung Nach dem Eversolo Play Streaming-DAC und -Verstärker hat die Marke nun ihren ersten professionellen Streaming-Transport auf den Markt gebracht. Der Eversolo T8 ist für den Anschluss an einen externen DAC oder Verstärker mit digitalen Eingängen konzipiert und liegt preislich bei 1.380 $ / 1.380 €.

Eversolo hat offiziell seinen ersten digitalen Streaming-Transport, den T8, vorgestellt. Das Profi-Gerät streamt hochauflösende Musik direkt auf dein High-End-Hi-Fi-System.

Wie bei CD-Transporten ist auch beim T8 kein DAC eingebaut. Er wurde dafür konzipiert, an Systeme angeschlossen zu werden, die bereits einen hochwertigen eigenständigen DAC besitzen. Alternativ kann er auch direkt an die digitalen Eingänge eines Verstärkers angeschlossen werden. Der Fokus liegt darauf, das Signal von deiner Streaming-Quelle präzise und makellos an dein System zu liefern.

Wenn du nach einem All-in-One-Verstärker, -Streamer und -DAC suchst, hat Eversolo dafür ebenfalls eine Lösung: das Eversolo Play All-in-One.

(Image credit: Eversolo)

Eversolo T8 Streaming-Transport: Hauptmerkmale und Preisgestaltung

Der Eversolo T8 kommt in einem CNC-gefrästen Aluminiumgehäuse mit abgeschirmter Frontplatte, die von der internen Elektronik isoliert ist. Außerdem gibt es einen 6-Zoll-Touchscreen mit virtuellen Tastensteuerungen.

Das Netzteil ist außergewöhnlich leise und reduziert das Rauschen auf nur 30 μV. Dafür sorgt ein maßgefertigter 4N sauerstofffreier Ringkerntransformator mit Teflon-isolierten Primär- und Sekundärverbindungen. Die Uhr arbeitet mit einem ultrahochpräzisen Femtosekunden-System für exaktes Signal-Timing.

Für den DAC-Ausgang gibt es einen professionellen USB-Audio-Isolieranschluss, der Strom vom Audiosignal trennt und nur die Klangdaten überträgt. Außerdem gibt es einen studio-tauglichen AES/EBU-Isolierausgang, der Störungen widersteht und stabile Signale liefert, um Rauschen und Jitter zu vermeiden. Der koaxiale Ausgang ist ebenfalls isoliert und überträgt bis zu 24-Bit/192kHz.

Neben Unterstützung für wichtige Streaming-Dienste wie TIDAL, Qobuz und Amazon Music kann der Eversolo T8 auch TuneIn Radio und Dropbox abspielen. Außerdem gibt es LAN-Konnektivität und zwei SSD-Steckplätze zur Musikspeicherung. Jeder Steckplatz unterstützt bis zu 16 TB – perfekt für große Sammlungen von Hi-Res-Audio.

Der T8 spielt DSD, PCM, FLAC, APE und WAV und unterstützt Formate bis zu DSD512 sowie PCM mit 768 kHz/32 Bit.

Für Großbritannien und Australien gibt es noch keine offiziellen Preise, sie liegen aber ungefähr bei £1.195 / AU$2.470 (vor Steuern).