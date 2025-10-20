We Are Rewind meldet sich zurück – mit einem Elvis-inspirierten Walkman, der euch richtig begeistern wird

Kurze Zusammenfassung We Are Rewind hat eine limitierte Elvis-Edition seines WE-001 Bluetooth-Kassettenplayers angekündigt – mit auffälligem Design und einem Elvis Christmas Album. Der Player kostet 179 Euro und ist ab heute bestellbar.

Ich liebe We Are Rewinds retro-inspirierte Kassettenplayer, wie den EDITH WE-001 im Jane-Fonda-Workout-Look oder die verchromte Chromeo Kollaboration. Jetzt gibt es auch ein neues Künstler-Modell – das We Are Rewind x Elvis Presley Limited Edition Box Set.

Die Auflage ist auf 1.957 Stück limitiert – eine Hommage an das Erscheinungsjahr von Elvis’ meistverkauftem Christmas Album, das im Paket enthalten ist. Der Player hebt sich deutlich von anderen Künstler-Editionen ab.

Auf einer Seite prangt Elvis’ Name in großen roten Buchstaben, und das schwarz-rot-goldene Design erinnert an das legendäre ’68 Comeback Special. Echte Fans können das Set außerdem mit dem limitierten, gestern vorgestelltem Pro-Ject Elvis Turntable kombinieren.

Wie bei diesem Audio-Produkt handelt es sich bei der We Are Rewind Limited Edition um eine offiziell lizenzierte Version, die natürlich rechtzeitig zur Weihnachtszeit auf den Markt kommt.

We Are Rewind x Elvis Presley: Hauptmerkmale und Preisgestaltung

Das Kassettenlaufwerk hier ist nicht „The Devil In Disguise“, sondern der bekannte WE-001, ausgestattet mit Bluetooth 5.1 für kabelloses Hören über Kopfhörer, Lautsprecher oder Soundbars, einem 12-Stunden-Akku, 3,5‑mm-Kopfhöreranschluss und Line-in-Aufnahmefunktion, um eigene Kassetten zu erstellen.

Neben dem Player und dem Christmas Album enthält das Paket auch eine Sammlerbox mit Archivbildern und einer Goldfolien-Prägung von Elvis’ Silhouette.

So sehr mir das Design gefällt, hätte ich mir gewünscht, dass We Are Rewind ein anderes Album gewählt hätte – das 1968 NBC Elvis TV Special, von dem sich das Design inspirieren ließ, ist eine der größten Rock’n’Roll-Performances aller Zeiten. Es zeigt den aufregenden, bahnbrechenden und sexy Elvis, statt des eher sauberen, altbackenen Elvis des Christmas Albums. Glücklicherweise ist dieses Special online leicht zu finden und auch auf Kassette erschwinglich.

Der We Are Rewind Limited Edition Player kann ab dem 15. Oktober, für 179 Euro bestellt werden. Er ist nur online erhältlich.