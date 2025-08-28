Hasselblad stellt neue Kamera und Zoomobjektiv vor – zu einem stolzen Preis

Bilal Fahmi
Kurze Zusammenfassung
Hasselblad hat eine neue Mittelformatkamera und sein erstes Zoomobjektiv vorgestellt.
Beides zusammen bietet ein beeindruckendes Datenblatt – allerdings solltest du dich auf einen satten Preis gefasst machen.
Hasselblad hat eine neue Kamera und sein erstes Zoomobjektiv vorgestellt. Die neue Hasselblad X2D II 100C bietet ein echtes Flaggschiff-Erlebnis mit einer Reihe beeindruckender Spezifikationen.
Sie verfügt über einen markeneigenen kontinuierlichen Autofokus, der zusammen mit Phasenerkennung und Lidar-Fokussierung besonders gut für Motive in Bewegung geeignet ist. Außerdem steckt der typische 100-MP-Sensor von Hasselblad drin – für extrem detailreiche Bilder.
Der CMOS-Sensor bietet eine Farbtiefe von 16 Bit, also rund 281 Milliarden Farben. Dazu kommt ein nativer ISO-Wert von 50 und ein erhöhter Dynamikbereich von 15,3 Blendenstufen.
Die Kamera ist außerdem ideal für alle, die keinen großen Speicher mit sich herumschleppen wollen. Sie kommt mit satten 1 TB internem Speicher – vielleicht brauchst du also nie wieder eine SD-Karte. Wenn du mehr benötigst, bietet sich ein CFexpress-Typ-B-Steckplatz dafür an.
Dazu kommt Hasselblads erstes Zoomobjektiv, das 35–100 mm abdeckt (entspricht bei Vollformat etwa 28–76 mm) und eine variable Blende von f/2,8 bis f/4 bietet.
Das Objektiv trägt das „E“-Suffix für „exklusiv“, was auf eine erstklassige optische Leistung hinweist. Das Ergebnis: gleichbleibend hohe Bildqualität von Rand zu Rand, ähnlich wie bei den Festbrennweiten des Herstellers.
Natürlich hat all das seinen (stolzen) Preis. Wahrscheinlich willst du dich erst einmal hinsetzen, bevor du weiterscrollst.
Das Gehäuse kostet 7.200 € / 7.399 US$ (ca. 6.200 £ / 12.900 AU$), das Objektiv 4.800 € / 4.599 US$ (ca. 4.150 £ / 8.600 AU$). Kein günstiger Spaß, und für die meisten Nutzer:innen sicherlich kein Spontankauf.
Wer aber auf der Suche nach absolut exquisiter Bildqualität ist – inklusive einer kaum vorstellbaren Auflösung – findet hier definitiv eine Top-Wahl.
