Hasselblad stellt neue Kamera und Zoomobjektiv vor – zu einem stolzen Preis

Kurze Zusammenfassung Hasselblad hat eine neue Mittelformatkamera und sein erstes Zoomobjektiv vorgestellt. Beides zusammen bietet ein beeindruckendes Datenblatt – allerdings solltest du dich auf einen satten Preis gefasst machen.

Hasselblad hat eine neue Kamera und sein erstes Zoomobjektiv vorgestellt. Die neue Hasselblad X2D II 100C bietet ein echtes Flaggschiff-Erlebnis mit einer Reihe beeindruckender Spezifikationen.

Sie verfügt über einen markeneigenen kontinuierlichen Autofokus, der zusammen mit Phasenerkennung und Lidar-Fokussierung besonders gut für Motive in Bewegung geeignet ist. Außerdem steckt der typische 100-MP-Sensor von Hasselblad drin – für extrem detailreiche Bilder.

Der CMOS-Sensor bietet eine Farbtiefe von 16 Bit, also rund 281 Milliarden Farben. Dazu kommt ein nativer ISO-Wert von 50 und ein erhöhter Dynamikbereich von 15,3 Blendenstufen.

(Image credit: Hasselblad)

Die Kamera ist außerdem ideal für alle, die keinen großen Speicher mit sich herumschleppen wollen. Sie kommt mit satten 1 TB internem Speicher – vielleicht brauchst du also nie wieder eine SD-Karte. Wenn du mehr benötigst, bietet sich ein CFexpress-Typ-B-Steckplatz dafür an.

Dazu kommt Hasselblads erstes Zoomobjektiv, das 35–100 mm abdeckt (entspricht bei Vollformat etwa 28–76 mm) und eine variable Blende von f/2,8 bis f/4 bietet.

Das Objektiv trägt das „E“-Suffix für „exklusiv“, was auf eine erstklassige optische Leistung hinweist. Das Ergebnis: gleichbleibend hohe Bildqualität von Rand zu Rand, ähnlich wie bei den Festbrennweiten des Herstellers.

(Image credit: Hasselblad)

Natürlich hat all das seinen (stolzen) Preis. Wahrscheinlich willst du dich erst einmal hinsetzen, bevor du weiterscrollst.

Das Gehäuse kostet 7.200 € / 7.399 US$ (ca. 6.200 £ / 12.900 AU$), das Objektiv 4.800 € / 4.599 US$ (ca. 4.150 £ / 8.600 AU$). Kein günstiger Spaß, und für die meisten Nutzer:innen sicherlich kein Spontankauf.

Wer aber auf der Suche nach absolut exquisiter Bildqualität ist – inklusive einer kaum vorstellbaren Auflösung – findet hier definitiv eine Top-Wahl.