Dieses iPhone 17 Rig ermöglicht professionelle Filmaufnahmen, ohne zusätzliches Equipment mitzuschleppen

Das iPhone 17 Pro nimmt bereits einige der besten mobilen Videos auf, die man bekommen kann, aber beim Zubehör wird es richtig interessant.

PolarPro, eine Marke der Filmemacher*innen vertrauen, hat den LiteChaser 17 vorgestellt, ein modulares Rig, das speziell für das neue iPhone 17 Pro und Pro Max entwickelt wurde.

Es ist eine umfassende kreative Plattform für filmische Aufnahmen, ohne dass man eine DSLR herumschleppen muss.

Der LiteChaser 17 führt das Slide-Lock-Filtersystem ein, das es dir ermöglicht, ND-Filter oder Glas ohne Gewindewechsel einzusetzen.

Es funktioniert mit den LiteChaser-Filtern der Marke aus den letzten drei Generationen sowie mit 67-mm-Glas und bietet Creatives die Flexibilität, unter allen Bedingungen zu filmen.

(Image credit: PolarPro)

Ein abnehmbarer Bluetooth-Griff sorgt für Stabilität, fungiert als Fernauslöser und kann auf einem Stativ für freihändige Steuerung montiert werden.

Hergestellt aus getesteten, hochwertigen Materialien, ist das Rig auch vollständig MagSafe-kompatibel, sodass du dein Telefon aufladen und montieren kannst, ohne es entfernen zu müssen.

Für diejenigen, die das komplette Paket wollen, verkauft PolarPro Filmmaker- und Directors-Kits (UVP 249,99 $ ca. 210,00 €), die das Rig mit kuratierten Filtern wie CineGold, Shortstache und VND-Optionen bündeln.

Mobiles Filmemachen war schon immer auf Bequemlichkeit ausgelegt, aber mit dem LiteChaser 17 geht es auch um Kontrolle und professionelles Output.

Wenn du auf einen Grund gewartet hast, die sperrige Kameratasche loszuwerden, dann ist das hier vielleicht genau richtig: ein taschengroßes System, das das Beste aus Apples Flaggschiff-iPhone herausholt.

Der LiteChaser 17 ist jetzt zur Vorbestellung erhältlich bei PolarPro, mit Preisen ab 69,99 $ (~ca. 60,00 €).