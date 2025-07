Vergiss Mario – ich spiele seit Wochen Nintendos neues Switch-2-Exklusivspiel, und es ist reines Chaos (im besten Sinne)

Es hat nicht lange gedauert, bis die Switch 2 zu meinem Produkt des Jahres 2025 wurde – und das ganz ohne ein neues exklusives Mario-Spiel zum Start oder danach! Der Grund: Das Super Mario Odyssey-Team arbeitete an etwas ganz anderem, das ich ein paar Wochen vor dem Release testen durfte

Donkey Kong: Bananza bringt ebenfalls ordentlich Schwung mit: Es ist das erste wirklich unverzichtbare Exklusivspiel der Switch 2 – auch wenn ich Mario Kart: World als Launch-Titel sehr gefeiert habe.

Der Titel ist ein herrlich chaotischer Platformer, der mit voller Absicht sämtliche Konventionen über Bord wirft. Bananza bringt zwar etwas von der typischen Mario-Energie in seine 3D-Jump’n’Run-Form, reißt das Regelbuch dann aber mit viel Selbstbewusstsein in Stücke.

Denn die weitläufigen, abwechslungsreichen Levels lassen sich fast vollständig zerstören – und genau das macht so viel Spaß. Man stürzt sich kopfüber ins kreative Chaos, und das Spiel fühlt sich dabei komplett neu an. Mit klassischen Donkey-Kong-Games hat Bananza praktisch nichts mehr zu tun, was es gerade so besonders macht.

Donky Kong Bananza Trailer

Donkey Kong Bananza – Nintendo Direct | Nintendo Switch 2 - YouTube Watch On

Worum geht es in Donkey Kong Bananza?

Ach, du bist hier für eine tiefgründige, epische Story? Dann bist du bei Bananza vielleicht nicht ganz an der richtigen Adresse. Klar, es gibt eine Handlung, aber die zielt eher auf Cartoon-Komödie ab als auf emotionale Tiefe.

Zusammengefasst: Donkey Kong jagt einer Truppe fieser Affen hinterher, die ihm bananenförmige Diamanten gestohlen haben. That’s it. Diese simple Prämisse öffnet aber die Tür für kreative, sandkastenartige Levels, in denen du verschiedene Aufgaben erfüllst, um weiterzukommen.

Bild 1 von 5 (Bildnachweis: Nintendo) (Bildnachweis: Nintendo) (Bildnachweis: Nintendo) (Bildnachweis: Nintendo) (Bildnachweis: Nintendo)

Das lässt jede Menge Raum, um sich einfach kopfüber ins Spiel zu stürzen – in Levels, die geradezu dafür gemacht sind, in alle Richtungen zerlegt zu werden: links, rechts, mittendurch, nach oben, nach unten. Der Umfang ist so offen, dass man manchmal gar nicht weiß, was als Nächstes passiert.

Spannend ist auch: Bananza ist das erste originale Donkey-Kong-Spiel seit vielen Jahren, das direkt von Nintendo stammt – und zwar vom Team hinter Super Mario Odyssey. Das dürfte bei Fans des Switch-Klassikers die Vorfreude ordentlich ankurbeln. Auch wenn sich die beiden Spiele nicht direkt ähneln, merkt man Bananza die kreative Klasse des Teams deutlich an.

Lohnt sich der Kauf von Donkey Kong Bananza?

Um ehrlich zu sein, hat es eine Weile gedauert, bis ich richtig in Bananza reingekommen bin. Ich war einfach noch total vertieft in der Switch-2-Version von Tears of the Kingdom und hatte kaum Zeit für was anderes. Und weil Bananza so chaotisch ist – mit einer Kamera, die anfangs manchmal etwas zu nah dran ist – war mir das alles erstmal ein bisschen too much.

Aber ich bin natürlich drangeblieben, und bin richtig froh darüber. Denn es dauert nicht lange, bis einen Donkey Kongs völlig überdrehte Energie so richtig packt. Die Level werden Schritt für Schritt komplexer, man ist immer mehr drin und immer wieder blitzen diese genialen, fast schon Mario-artigen Momente auf, die einen wirklich begeistern.

Bild 1 von 5 (Bildnachweis: Nintendo) (Bildnachweis: Nintendo) (Bildnachweis: Nintendo) (Bildnachweis: Nintendo) (Bildnachweis: Nintendo)

Andere mussten sich gar nicht erst durchbeißen, denn das offizielle Bewertungs-Embargo fiel schon am Tag vor dem Verkaufsstart (17. Juli 2025) – und das Spiel wurde von den Kritiker:innen regelrecht gelobt. Schau einfach mal auf Metacritic: Bananza hat dort eine extrem seltene Punktzahl von 90/100 erreicht. Das ist ein beeindruckender Durchschnitt, basierend auf Bewertungen renommierter Medien.

Ob die Spieler:innen, die es vorbestellt haben, genauso begeistert sein werden? Das wird sich noch zeigen. Was ich an Bananza so spannend finde: Es hat wirklich nichts mit früheren Donkey Kong-Spielen zu tun. Das ist genauso erfrischend wie irritierend. Manche Side-Scroller-Purist:innen wird das sicher stören, aber ich kenne schon Leute, die das Spiel vorbestellt haben, obwohl sie noch nie ein DK-Spiel gespielt haben.

In dieser frühen Phase – und ich bin noch weit davon entfernt, das Spiel komplett durchzuspielen – sieht alles danach aus, dass Bananza der Schlüssel-Exklusivtitel der Switch 2 wird und die neue Konsole weiter zum Erfolg katapultiert. Irgendwann wird es sicher ein neues Mario-Spiel geben, aber weißt du was? Im Moment braucht es das gar nicht. Denn Bananzas intelligentes Chaos macht einfach riesigen Spaß.