Du hast dir eine PS5 Pro geholt – diese 5 Games solltest du zuerst zocken

Die PS5 Pro ist ohne Frage die beste und leistungsstärkste Mainstream-Konsole, die es aktuell gibt. Sie übertrifft die Power der normalen PS5 wie auch der Xbox Series X deutlich und dürfte diesen Titel noch einige Jahre behalten. Wer sie sich gerade zugelegt hat, hat alles richtig gemacht.

Als stolzer Besitzer einer PS5 Pro und jemand, der seit dem Launch jede Menge Games darauf gespielt hat, gibt’s hier eine Liste mit Spielen, die perfekt zu deiner Power-Konsole Anfang 2026 passen. Das sind die heißesten Titel – die meisten davon mit klar sichtbaren Verbesserungen gegenüber der Basis-PS5.

Arc Raiders

Ganz oben auf meiner Liste steht das Game, das mir im letzten Monat Dutzende Stunden geklaut hat – Arc Raiders, ein kleiner Multiplayer-Geheimtipp aus einem kleineren Studio. Ein Paradebeispiel dafür, wie man einen Extraction-Shooter baut, der auch Gelegenheitsspieler*innen abholt. Der Mix aus Kämpfen gegen unberechenbare Roboter und noch unberechenbarere Spieler*innen zündet wie Dynamit.

Auf PlayStation ist das Game als PS5 Pro Enhanced gelistet, was dir schärfere Optik sowie hochwertigere Beleuchtung und Schatten im Vergleich zur PS5 bringt. Klingt vielleicht nach wenig, aber wenn du dich bei einem Nachtangriff anschleichst und in einer dunklen Ecke den Glanz eines Gewehrlaufs erspähst, merkst du sofort, wie viel zusätzliche Atmosphäre und Detailtiefe das ausmacht.

Assassin's Creed Shadows

Die wohl größte Lücke zwischen einer Standard-PS5-Version und der PS5-Pro-Fassung seit Langem liefert Assassin’s Creed Shadows. Dank der neuen, extrem beeindruckenden globalen Beleuchtung – ohne auf 30 fps zu fallen – ist der Sprung radikal. Heißt: butterweiche 60 fps und gleichzeitig die bestmögliche Optik.

Das feudale Japan in diesem Spiel ist außerdem absurd schön und detailliert – so sehr, dass es für mich sogar noch fesselnder ist als Ghost of Yotei (wobei das ebenfalls eine Top-Wahl für Samurai-Fans ist). Aktuell zu sehr fairen Preisen zu haben, ist Shadows ein echtes Tech-Showcase.

Battlefield 6

Wenn Arc Raiders nicht ganz die Multiplayer-Geschmacksrichtung ist, die du suchst, stehen die Chancen gut, dass Battlefield 6 eher dein Ding ist. Der klassische, aber enorm befriedigende FPS setzt stark auf Zerstörung und Atmosphäre – mit einigen der besten Visuals und dem besten Sounddesign seit Langem.

Auch auf der PS5 Pro wirkt alles dank sinnvoller Upgrades schärfer und sauberer, selbst wenn sie nicht in veränderbaren Einstellungen auftauchen. Unterm Strich ein moderner, glaubwürdiger Shooter, der auf der aktuell stärksten PlayStation unglaublich immersiv herüberkommt.

Kingdom Come: Deliverance 2

Mein Lieblings-RPG der letzten Jahre war auch das Spiel, das mir endgültig gezeigt hat, dass die PS5 Pro die richtige Wahl war. Was auf der Basis-Konsole teils etwas wacklig läuft, ist auf der Pro völlig stabil – mit besserer Auflösung und konstanterer Bildrate, sodass dieses unglaublich detailverliebte Game endlich so glänzt, wie es soll.

Seit dem Launch gab es diverse kostenlose Missions-Packs, was es noch attraktiver macht. Deliverance 2 braucht allerdings ein paar Stunden, um dich wirklich zu packen. Die kompromisslose Immersion macht den Einstieg hart, doch sobald du dir eine Rüstung erbeutet oder verdient hast, kannst du wahrscheinlich nicht mehr aufhören.

Marvel's Spider-Man 2

Ein etwas älterer Titel, der trotzdem von einem der besten PS5-Pro-Patches überhaupt profitiert: Spider-Man 2 ist von Anfang bis Ende ein Riesenspaß. Erzählt wird eine klassische Spider-Man-Story, während du zwischen den beiden Anzügen von Peter Parker und Miles Morales wechselst – mit einem Haufen verschiedener Gegner und gelegentlich sogar Konflikten untereinander.

Der PS5-Pro-Patch schaltet mehrere Grafikmodi frei, wobei die, die die zusätzliche Power ausnutzen, besonders hervorstechen. So bekommst du Raytracing-Beleuchtung und -Reflexionen bei Bildraten, die sich weiterhin superflüssig anfühlen (vor allem auf einem Display mit VRR). Das macht dieses ohnehin extrem befriedigende Game noch besser – zum Spielen oder zum Wiederbeleben.