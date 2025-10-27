Jetzt habe ich alles gesehen – diese MagSafe-Powerbank ist auch eine Retro-Spielkonsole

Kurze Zusammenfassung Der Mobile Boy ist ein ziemlich einzigartiger Retro-Gaming-Handheld, da er auch eine MagSafe-kompatible Powerbank für Smartphones ist. Momentan läuft eine Crowdfunding-Kampagne in Japan, und der Preis sollte dabei recht moderat ausfallen – rund 50 Euro.

Der aktuelle Retro-Gaming-Trend hat eine riesige Auswahl an Geräten und Handhelds hervorgebracht – in allen möglichen Formen und Größen. Manche sind ziemlich skurril, andere so leistungsstark, dass sie sogar Nintendo-Switch-Spiele ausführen können.

Ich habe in letzter Zeit ziemlich viele davon gesehen – einige besitze ich sogar selbst. Aber etwas wie den Mobile Boy habe ich bisher noch nicht erlebt. Er ist wirklich ein Unikat.

Derzeit befindet sich das Gerät der japanischen Tech-Firma Oscar Japan über Crowdfunding auf Campfire (via Hiconsumption) in der Finanzierungsphase. Es ist nicht nur ein Retro-Gaming-Handheld mit 300 vorinstallierten Spielen, sondern auch eine 5.000 mAh starke, MagSafe-kompatible Powerbank.

Die Idee dahinter: Wenn dein iPhone oder Android-Gerät mit kabellosem Laden leer ist, kannst du es einfach auf die Rückseite legen und während des Ladevorgangs ein oder zwei Spiele zocken.

Das Gerät kommt mit Game-Boy-ähnlichen Steuerungen – einem D-Pad sowie A-, B-, X- und Y-Tasten – und alle Spiele lassen sich auf dem vollfarbigen LCD-Display spielen. Ein LED-Panel an der Seite zeigt außerdem an, wie viel „Saft“ noch in der Powerbank steckt.

(Image credit: Oscar Japan (via Campfire))

Der Mobile Boy ist in Schwarz, Silber oder Pink erhältlich und tatsächlich sehr preisgünstig. Er wird ¥11.200 kosten, wenn er im Dezember vollständig veröffentlicht wird, wird jedoch derzeit während der Crowdfunding-Phase für ¥8.960 angeboten.

Das sind etwa 50 Euro zum heutigen Wechselkurs. Selbst wenn die endgültigen Preise in Kraft treten, steigt das nur auf etwa 65 Euro.

(Image credit: Oscar Japan (via Campfire))

Leider gibt es keine Garantie, dass das Gerät jemals außerhalb Japans verfügbar sein wird. Da es zudem scheinbar nicht möglich ist, die vorinstallierten Spiele hinzuzufügen oder auszutauschen, werden viele davon vermutlich nur auf Japanisch spielbar sein.

Dennoch ist es spannend zu sehen, dass ein Unternehmen mit dem Formfaktor experimentiert – sowohl im Bereich von Gaming-Handhelds als auch beim kabellosen Laden.