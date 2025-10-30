Wenn die PS6 diese eine Sache macht, wird es meinen Tag (oder sogar mein Jahr) versüßen.

Es ist schwer sich das vorzustellen, aber diese Konsolengeneration ist bereits mindestens zur Hälfte vorbei – die PlayStation 5 kam schon 2020 heraus, und die PS5 Pro im Jahr 2024, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich viel näher an der PS6 sind, als man zuerst annehmen könnte. Während es viele Gerüchte darüber gibt, was sich auf der technischen Seite ändern wird und wie es in Bezug auf Treue und mögliche Portabilität vorangehen wird, habe ich einen neuen 8BitDo-Controller getestet, der ein kleines Licht auf eine wichtige Funktion wirft.

Folge T3.com auf Google News , um unsere neuesten Nachrichten, Einblicke und Features an der Spitze deines Feeds zu erhalten!

Der 8BitDo Pro 3 ist die neueste Version der von Retro inspirierten Controller-Reihe von 8BitDo, und er ist ein ziemlicher Knaller, wenn du einen Bluetooth-Controller für deinen PC oder Nintendo Switch (oder tatsächlich Switch 2) möchtest. Er hat ein wirklich unterhaltsames Design, die ihn genau so aussehen lassen, wie er ist – ein Retro-Controller mit allen modernen Annehmlichkeiten, die man sich wünschen kann.

Das bedeutet TMR-Joysticks (die viel weniger anfällig für Verschleiß und Drift sind), Trigger, die man leicht zwischen voller Bewegung und sofortiger Klickbarkeit wechseln kann, und ein Steuerkreuz, das sich beim Gebrauch wirklich hervorragend anfühlt. Doch es ist das Tastenlayout, das meine Aufmerksamkeit erregt hat.

8BitDo hat dem Pro 3 vier zusätzliche Tasten hinzugefügt. Zwei befinden sich neben den Schultertasten (R4 und L4), was dir dort oben mehr Optionen bietet; zwei weitere befinden sich auf der Rückseite des Controllers, wo deine Finger beim Greifen ruhen (PR und PL). Diese eröffnen eine riesige Bandbreite an Möglichkeiten für einfachere Steuerungsschemata in Spielen aller Art und sind kaum revolutionär, so gut sie auch umgesetzt sind.

(Image credit: Future)

Tatsächlich enthält Nintendos eigener Nintendo Switch 2 Pro Controller auch zusätzliche Tasten an den Griffen, und du kannst diese jederzeit super einfach neu auslegen. Was bedeutet das also für PlayStation? Nun, kurz gesagt, ich hoffe, dass der Next-Gen-Controller, den wir mit der PS6 bekommen, Griff-Tasten als Standard enthält.

Sony kann nicht behaupten, den Kopf in den Sand zu stecken, was das betrifft. Es hat vor Jahren den DualSense Edge herausgebracht, eine super hochwertige Controller-Option, die Griff-Tasten enthielt – tatsächlich austauschbare, die bei Bedarf in eine paddle-ähnlichere Form umgeändert werden konnten. Ich erwarte nicht diese Art von Komponente, aber die Aufnahme von einfacheren Tasten wie denen auf dem 8BitDo Pro 3 scheint äußerst machbar.

Ich möchte den Punkt nicht überbetonen, aber ich denke auch, dass diese Tasten mehr über den Zustand des Gamings aussagen, als man vielleicht denkt. Vor 10 Jahren waren zusätzliche Tasten das Vorrecht der extremen Enthusiast*innen und wettbewerbsorientierten Spieler*innen (und synonym mit Scuf und anderen E-Sport-Marken). Jetzt sind sie jedoch für die breite Masse so begehrenswert, dass Nintendo sie auf seinen Controllern integriert.

Die Realität ist, dass die Anzahl der Menschen, die mit Controllern in den Händen aufwachsen, ständig steigt, und die Menschen werden immer besser beim Gamen. Man muss nur ein zwangloses Spiel von Call of Duty vor 10 Jahren mit der heutigen Erfahrung vergleichen, um zu sehen, wie viel wettbewerbsfähiger der durchschnittliche Spieler*innen geworden ist. Also, geben sie dir zusätzliche Steuerungsoptionen und du wirst es lieben.

Also hat mir 8BitDo geholfen, zu dem Schluss zu kommen, dass dies eine kleine, aber bedeutende Verbesserung ist, die wir hoffentlich mit der PS6 bekommen, wann auch immer diese Konsole Realität wird.