Xbox Cloud Gaming erhält sein größtes Upgrade seit dem Start – du brauchst nicht einmal eine Konsole

Kurze Zusammenfassung Xbox Cloud Gaming wird Berichten zufolge bald den Beta-Modus verlassen, mit höheren Auflösungsoptionen, die für den Start vorgesehen sind. Es wird einiges benötigen, um das latenzfreie Erlebnis der teuersten Stufe von GeForce Now zu erreichen, könnte jedoch ein weiterer Schritt in Richtung einer konsolenfreien Zukunft sein.

Es gibt diejenigen, die das Ende herkömmlicher Videospielkonsolen vorhergesagt haben, seit Cloud-Gaming in den frühen 2000er Jahren auf den Markt kam, aber das hat sich nie bewahrheitet.

Dienste wie OnLive, Gakai und, neuerdings, Stadia starteten mit großen Ambitionen, fielen aber nach und nach wegen schlechter Bitraten, mangelnder Spielunterstützung oder fragwürdiger Geschäftspläne weg. Und während das erstgenannte Duo schließlich von Sony übernommen wurde, hat es die gekaufte Technologie nur auf PS Plus Premium-Mitglieder*innen beschränkt.

Dann gibt es noch einen weiteren Feind des Cloud-Gamings, der sich im Laufe der Jahre als noch verheerender erwiesen hat – Latenz. Egal wie sehr die Dienste es versucht haben, die Verzögerung zwischen einem Steuerbefehl und der entsprechenden Aktion auf dem Bildschirm war für viele zu spürbar. Nun, bis jetzt.

Das neueste Update von Nvidias GeForce Now bietet ein Erlebnis, das dem Spielen auf einem lokalen PC-Rig so nah kommt, wie wir es je gesehen haben. Durch die Nutzung von RTX 5080-Technologie auf Serverebene (auf der höchsten Stufe und mit ausgewählten Spielen), sowie DLSS 4 Frame-Generierung, wurden Latenzprobleme nahezu eliminiert.

Es sei denn, du bist ein/e professionelle/r Gamer*in, würdest du kaum erkennen, ob ein Spiel gestreamt oder lokal gespielt wird. Es hebt das Cloud-Gaming wirklich auf die nächste Ebene.

Aber GeForce Now ist nicht so weit verbreitet abonniert wie Xbox Cloud Gaming und da es dir einfach ermöglicht, deine gekauften PC-Spiele zu spielen, ist es nicht ganz das "Netflix der Spiele", nach dem wir gesucht haben. Deshalb muss Xbox jetzt auch einen Schritt nach vorne machen.

Glücklicherweise, laut ein paar Microsoft-Expert*innen, ist genau das im Begriff zu passieren.

Die Zukunft von Xbox Cloud Gaming

Jez Cordon von Windows Central und Tom Warren von The Verge haben jeweils enthüllt, dass Xbox Cloud Gaming vor einem großen technischen Schub steht – der größte seit dem Start des Dienstes im Beta-Modus im Jahr 2020.

Neben dem endgültigen Wegfall des "Beta"-Labels soll Xbox Cloud Gaming bald neue Auflösungsoptionen erhalten – 720HQ, 1080HQ und 1440. Dies wird nicht ganz dem Maximum entsprechen, das GeForce Now bietet, welches bis zu 5K-Streaming ermöglicht, aber es ist eine echte Verbesserung gegenüber dem, was wir heute haben.

Diese werden mit den kürzlich angekündigten erweiterten Stufenangeboten verknüpft, wobei Xbox Game Pass Core- und Standard-Mitglieder*innen Berichten zufolge die bestehenden 720p- und 1080p-Streams erhalten, während Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten die HQ- und hochauflösenden Optionen erhalten sollen.

Die Referenzen wurden von einem/einer Entwickler*in im Code gefunden, könnten also bald kommen.

Natürlich löst das nicht das Latenzproblem, aber es gibt Anzeichen dafür, dass auch die Bildraten verbessert werden könnten. Und obwohl dies nicht unbedingt eine Verzögerung zwischen deiner Internetverbindung und den Microsoft-Servern mildert, wird es helfen, Spiele reaktionsschneller zu machen.

Es gibt auch Gerüchte, dass der nächste Xbox Wireless Controller die Fähigkeit haben wird, sich direkt über Wi-Fi mit dem Internet zu verbinden, wodurch dein Gerät oder deine Konsole als Mittelsmann ausgeschlossen wird. Das trägt ein Stück weit dazu bei, die Latenz zu reduzieren.

Sicherlich sind dies interessante Zeiten, nicht nur für Xbox-Fans, sondern für Gamer*innen im Allgemeinen. GeForce Now hat scheinbar das eine Problem gelöst, das das Cloud-Gaming zurückhielt und jetzt sind andere bereit, zu folgen.