Xbox Game Pass erhält sein größtes Upgrade seit fast einem Jahrzehnt – aber es gibt nicht nur gute Nachrichten

Kurze Zusammenfassung Microsoft hat eine komplette Überarbeitung des Xbox Game Pass angekündigt. Es gibt jetzt drei Stufen mit unterschiedlichem Spielezugang und Ubisoft+ Classics wird in Ultimate integriert. In der höchsten Stufe steigt allerdings auch der Preis.

Xbox Game Pass Ultimate galt lange als hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis – und jetzt kommen sogar noch mehr Vorteile und Spiele dazu. Allerdings hat das Abo gerade eine deutliche Preiserhöhung bekommen.

Der Preis liegt jetzt bei 26,99 Euro pro Monat. Dafür bekommst du Zugang zu über 400 Spielen, darunter mehr als 75 Day-One-Releases, sowie zu Ubisoft+ Classics und Fortnite Crew, die beide neu im Paket sind.

Wie EA Play, das fast von Anfang an Teil von Ultimate war, bietet Ubisoft+ Classics eine kuratierte Auswahl an Spielen aus dem Backkatalog des Publishers.

Du bekommst zusätzlich eine verbesserte Leistung von Xbox Cloud Gaming, mit Streams von bis zu 1440p (vorher 1080p). Der Cloud-Service hat nun auch endlich die Beta-Phase verlassen.

Ab dem 18. November kommt außerdem die kostenlose Fortnite Crew-Mitgliedschaft dazu, die dir jeden Monat den Fortnite Battle Pass und 1.000 V-Bucks bietet. Zusammen mit dem PC Game Pass, exklusiven Angeboten und einem neuen Belohnungsprogramm ist das Gesamtpaket ehrlich gesagt deutlich mehr wert als die Preiserhöhung.

Wenn dir das trotzdem zu teuer ist oder du die zusätzlichen Features nicht brauchst, gibt es jetzt auch Xbox Game Pass Premium und Xbox Game Pass Essential, die beide überarbeitet wurden.

Xbox Game Pass Premium umfasst über 200 Xbox- und PC-Spiele, allerdings ohne Day-One-Releases. Xbox Cloud Gaming ist hier unbegrenzt verfügbar, mit kürzeren Wartezeiten beim Starten von Spielen. Der Preis bleibt bei 12,99 Euro pro Monat.

Xbox Game Pass Essential bietet Zugriff auf mehr als 50 Spiele, die du auf PC, Xbox und in der Cloud spielen kannst. Auch hier ist Cloud Gaming unbegrenzt, und das Abo kostet 8,99 Euro. Es ist außerdem die Mindeststufe, wenn du Online-Multiplayer spielen möchtest.

PlayStation-Fans dürfte die neue Struktur bekannt vorkommen. Sie erinnert stark an PS Plus, allerdings bekommst du mit Xbox Game Pass Ultimate deutlich mehr Spiele als bei PS Plus Premium.

Zum Abschluss gibt’s auch neue Spiele, die im Rahmen der heutigen Ankündigung zu Game Pass Ultimate hinzugekommen sind – darunter Hogwarts Legacy und mehrere Ubisoft-Titel.