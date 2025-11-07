Bang & Olufsen hat die Soundbar neu definiert – macht Platz, LG, Samsung und Sonos, hier ist die Beosound Premiere

Kurze Zusammenfassung Bang & Olufsen hat eine kompakte, aber leistungsstarke neue Soundbar angekündigt, die aus reinem Aluminium besteht und 10 Treiber besitzt. Die Beosound Premiere wird ab Dezember erhältlich sein, zu einem Preis von 4.900 €.

Ich berichte seit mehreren Jahrzehnten als Journalist über Technologie und war auch stellvertretender Chefredakteur von Home Cinema Choice, weshalb ich viele interessante und einzigartige AV-Produkte gesehen habe. Aber wenn es eine Firma gibt, die sogar mich fast sicher überraschen wird, dann ist es Bang & Olufsen.

Oft skurril, kamen ihre Lautsprecher in allen möglichen Formen und Größen. Man muss nur ein paar Jahre zurückdenken an die Beosound Theatre Soundbar, um genau zu verstehen, was ich meine. Aber sie vereinen immer Fähigkeiten und Kreativität – und es sieht so aus, als könnte das wieder der Fall sein.

Der Hersteller hat eine weitere Bar angekündigt, die stilistisch radikal anders ist als viele der anderen besten Soundbars auf dem Markt. Die Bang & Olufsen Beosound Premiere ist aus reinem Aluminium gefertigt und bietet drei luxuriöse Oberflächen – Goldton, schwarzes Anthrazit und natürliches Aluminium. Und sie sieht ganz anders aus als alles, was wir bisher gesehen haben.

Die Soundbar verfügt über 10 kundenspezifische Treiber, jeder mit eigenem Verstärker, und ist mit der firmeneigenen Wide Stage Technology ausgestattet, um eine räumliche Klangbühne zu erzeugen, die breiter und höher wirken soll, als sie ist.

Die Idee ist, dass du keine zusätzlichen Lautsprecher benötigst, um einen räumlichen Effekt für Filme und Musik zu erleben. Obwohl das Hinzufügen zusätzlicher Beolink Surround-fähiger Lautsprecher für noch mehr Immersion sorgt. Ein Dolby Atmos 7.1.4 Decoder im Inneren der Premiere wird helfen, diese anzutreiben.

Durch und durch Bang & Olufsen Design

In Bezug auf das Design werden die Treiber als Teil des kompakten Formfaktors der Bar gefeiert, einschließlich eines nach oben gerichteten Hochtöners vorne und in der Mitte. Es gibt auch 90 LED-Lichter, die die Soundbar so aussehen lassen können, als würde sie von innen leuchten. Und sie reagieren auch auf Interaktionen, wenn Einstellungen angepasst werden.

Die Bang & Olufsen Beosound Premiere Soundbar wird ab Dezember (das Modell aus natürlichem Aluminium) erhältlich sein und kostet 4.900 €. Sie wird mit einem Ständer geliefert, der auf einem AV-Schrank verwendet werden kann oder um den Lautsprecher an der Wand zu befestigen.

Eine extrem limitierte Beosound Premiere Haute Edition, die mit einem präzisionsgefrästen Muster kommt, das über 17 Stunden zur Fertigstellung benötigte, ist jetzt für 13.000 € erhältlich. Es werden jedoch nur 25 davon jemals hergestellt werden.