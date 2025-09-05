Marshall zielt erneut auf Sonos – diesmal mit einer günstigeren Soundbar und einem Subwoofer

Kurze Zusammenfassung Nach der Einführung der hoch bewerteten Heston 120 Soundbar bringt Marshall jetzt ein kompakteres Modell samt Subwoofer – und das mit ordentlich Power. Los geht’s ab £429,99.

Marshall erweitert sein Heimkino-Audio-Sortiment um eine kompakte Soundbar und einen Subwoofer. Wenn sie genauso gut sind wie die fünf-Sterne Marshall Heston 120, hat das Unternehmen wieder einen Volltreffer gelandet.

Die Heston 60 ist eine kompaktere Version des Heston 120. Der neue Heston Sub 200 wurde so entwickelt, dass er mit beiden Modellen funktioniert.

Beide behalten Marshalls markantes Retro-Design bei. Während der Sub 200 wie ein kleiner Marshall-Verstärker aussieht, wirken die Soundbars in ihren schwarzen und cremefarbenen Farboptionen schlanker und moderner.

Die Heston 60 lässt sich entweder an der Wand montieren oder auf dem TV-Gerät platzieren. Das Panel ist umkehrbar, sodass die Bedienelemente in jeder Position richtig ausgerichtet sind. Auch das magnetische Marshall-Logo lässt sich drehen, um sich der Aufstellung anzupassen.

(Image credit: Marshall)

Marshall Heston 60 und Heston Sub 200: Hauptmerkmale und Preise

In unserer Rezension der Heston 120 nannten wir sie „ein wahrer Rock'n'Roll-Star“ Auch die kompaktere Heston 60 hat richtig Power.

Die Heston 60 verfügt über zwei 3-Zoll-Woofer, fünf 1,25-Zoll-Vollbereichstreiber und vier PSR-Hochtöner, die zusammen bis zu 56 W Leistung über sieben Class-D-Verstärker liefern.

Der Frequenzbereich ist beeindruckend für eine kompakte Soundbar: 45 Hz bis 20 kHz. Sie unterstützt Dolby Atmos, DTS-X und eine breite Palette an Audio-Codecs, darunter AAC, MPEG-4, Ogg Vorbis und FLAC.

Auch bei der Konnektivität lässt sie kaum Wünsche offen: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect und TIDAL Connect. Dazu kommen HDMI 2.1 mit eARC, ein 3,5-mm-Aux-Eingang, ein RCA-Mono-Ausgang für den Subwoofer, USB-C sowie zwei Mikrofone zur Raumkalibrierung.

Der Heston Sub 200 liefert zwei 120 W Class-D-Verstärker, eine Spitzenleistung von 236 W über zwei 5,25-Zoll-Subwoofer plus Bassreflexkanal. Der Frequenzbereich liegt bei 30–150 Hz. Auch er bietet Bluetooth 5.3 mit LE Audio und einen kabelgebundenen RCA-Mono-Eingang.

Die Heston 60 und der Heston Sub 200 sind ab dem 23. September auf marshall.com erhältlich und eine Woche später bei ausgewählten Händlern.

Die Heston 60 liegt preislich bei £499,99 (ca. 669 $ / 575 € / 1.028 AU$), der Sub 200 bei £429,99 (ca. 575 $ / 494 € / 884 AU$).