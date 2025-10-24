WiiMs erster intelligenter Lautsprecher könnte der Sonos-Rivale sein, auf den du gewartet hast

Kurze Zusammenfassung WiiMs erster intelligenter Lautsprecher ist ein Dolch, der direkt auf das Herz von Sonos zielt. Preislich liegt der WiiM Sound zwischen dem Sonos Era 100 und Era 300 und bietet Multiroom, Hi-Res-Audio-Unterstützung, Raumkorrektur und hervorragende Konnektivität.

Das Warten auf WiiM ist vorbei, der Sonos-rivalisierende intelligente Lautsprecher des Unternehmens ist jetzt bestellbar.

Der WiiM Sound wurde erstmals im Mai 2025 angekündigt und ist der erste intelligente Lautsprecher der Marke. Es ist auch ein beeindruckendes Debüt – mit ernsthafter Leistung in einem relativ kleinen Zylinder und Unterstützung für Hi-Res-Audio-Streaming.

Der Lautsprecher kann auf drei Arten verwendet werden – als Solo-Gerät, als Teil eines Stereo-Paares oder in einem Multi-Lautsprecher-Setup. Und diese letzte Option umfasst die Verwendung als Surround- oder Center-Kanal in einem Dolby 5.1-Setup.

Dies könnte ein echter Rivale für Sonos sein. Wir bewerten WiiMs Produkte sehr hoch, wie den WiiM Pro Plus und WiiM Vibelink, und die Produkte der Firma erhalten regelmäßig glänzende Bewertungen.

WiiM Sound Lautsprecher: Hauptmerkmale und Preise

Der WiiM Sound bringt das „Laut“ in „Lautsprecher“ mit 100W Leistung von seinem Vier-Zoll-Tieftöner und zwei Hochtönern. Er nutzt diese Leistung jedoch verantwortungsbewusst, dank seiner integrierten Raumkorrektur und Unterstützung für 24-Bit/192kHz Hi-Res-Audio.

Hier gibt es auch eine gute Auswahl an Konnektivitätsoptionen, darunter Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 mit LE Audio sowie Ethernet- und 3,5-mm-Aux-Anschlüsse. Und der WiiM Sound ist über seinen 1,8-Zoll-Touchscreen, eine mitgelieferte Sprachfernbedienung oder die WiiM-App steuerbar.

Der WiiM Sound kostet 349 €. Damit liegt er genau in der Mitte zwischen dem Sonos Era 100 (229 €) und Sonos Era 300 (499 €).

Es wird faszinierend sein zu sehen – und zu hören – wie er sich im Vergleich schlägt.