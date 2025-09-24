Was Apple diesen Monat nicht herausgebracht hat, ist fast spannender als das, was es herausgebracht hat

Genau vor einer Woche enthüllte Apple seine neue iPhone-Linie in einer speziellen Keynote. Wie erwartet, bestand diese aus dem iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und einem neuen iPhone Air (bemerkenswerterweise nicht dem iPhone 17 Air).

Das war nicht alles, was auf dem Programm stand. Die Veranstaltung sah auch die Einführung von drei neuen Apple Watches und einem neuen Paar AirPod Pros. Das ist eine anständige Anzahl von Produkten, egal wie man es sieht. Aber es gab ein paar Produkte, die im Umlauf waren und nicht erschienen sind. Waren das alles nur Gerüchte? Werden wir einige dieser geflüsterten Namen tatsächlich in zukünftigen Veranstaltungen in den nächsten Monaten sehen?

Apple will verständlicherweise seine Veranstaltung nicht überladen oder seine iPhone-Reihe überschatten, indem es etwas anderes ins Spiel bringt. Auch wenn ich immer enttäuscht bin, wenn wir nicht mehr bekommen, verstehe ich den Grund. Ich denke auch, dass wir bald mehr Produkte sehen könnten.

Eine Vision?

Der Apple Vision Pro wurde erstmals auf der WWDC im Juni 2023 vorgestellt und ging im Februar 2024 in den USA in den Verkauf (es war Juli 2024, bevor er in das Vereinigte Königreich kam). Seitdem gibt es Gerüchte über eine Fortsetzung; vielleicht eine günstigere Version, die als Einstieg in ein atemberaubendes Format dienen könnte.

Auch wenn wir dies nicht auf der WWDC 2025 gesehen haben, besteht immer noch die Möglichkeit, dass ein neues Vision-Headset auf dem Weg ist. Doch mit der jüngsten Explosion auf dem Markt für smarte Brillen könnten wir sehen, dass Apple stattdessen diesen Weg einschlägt.

Letztendlich ist das perfekte Gerät ein Vision Pro in der Größe der Meta Ray Bans, aber wir sind noch nicht so weit. Der Ansatz, den die Unternehmen verfolgen, um dorthin zu gelangen, wird wahrscheinlich variieren.

(Image credit: Yanko Design)

HomePod-Zentrale

Es gibt in letzter Zeit sehr wenige neue Informationen über Apples Home-Plattform. Das System, das eine Reihe von Smart-Home-Geräten integriert, funktioniert perfekt vom iPhone und vom Apple TV 4K aus, aber es könnte so viel mehr sein.

HomePod-Lautsprecher bieten eine schöne Ergänzung zum System, indem sie die Sprachsteuerung für dein Zuhause ermöglichen, ohne auf deine Uhr oder dein Telefon angewiesen zu sein. Was jedoch fehlt, ist eine zentrale Steuerungseinheit für dein System. Google hat die Nest Hub-Geräte, während Amazon seine Echo Show-Einheiten in einer Reihe von Größen bis hin zur epischen Echo Show 21 (ein 21-Zoll-Heimdisplay) anbietet, aber Apple hat kein Äquivalent.

Es gibt Gespräche über ein HomePod-ähnliches Gerät mit einem iPad-ähnlichen Bildschirm, aber es gibt keinen Beweis, dass es tatsächlich existiert. Ich wäre sehr überrascht, wenn es nicht mehrere Versionen davon irgendwo in Apples Forschungs- und Entwicklungsabteilung gäbe, aber es gibt viele Produkte, die dort nie das Licht der Welt erblicken.

Obwohl du dein Zuhause über deinen Fernseher oder sogar ein iPad steuern kannst, denke ich, dass dies eine nützliche Ergänzung zur Reihe wäre. Vielleicht etwas, das Funktionen vom Apple TV mit einem HomePod kombiniert oder zumindest irgendeine Form von Heim-Docking-Einheit für ein iPad.

(Image credit: Apple)

Ich will mein Apple TV

Es gibt kaum Zweifel daran, dass das Apple TV 4K eines der besten Streaming-Geräte ist. Es hat ein großartiges Betriebssystem, viel Leistung und passt perfekt unter deinen Fernseher. Das einzige ist, dass es seit 2012 relativ unverändert bleibt.

Ist es nicht an der Zeit, dass Apple TV ein wenig erneuert wird? Nicht, dass ich möchte, dass es wie ein HomePod aussieht oder so, aber es könnte mehr wie ein Mac mini designt sein als die aktuelle schwarze Box. Auch wenn ich die Möglichkeit liebe, dein iPhone als Webcam für das Apple TV 4K zu verwenden, würde ich gerne eine Webcam anschließen können, die ich dauerhaft angeschlossen lassen kann.

Vielleicht ist die Antwort nicht ein neues Apple TV 4K (oder sogar 8K), vielleicht ist es ein Apple TV. Könnten wir einen Sky Glass-Moment erleben, in dem Apple einen Bildschirm wie den Studiomonitor oder iMac produziert, aber in 65-Zoll-Größe, mit eingebauter Webcam und integriertem TVOS? Das wäre beeindruckend.