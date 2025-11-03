Wanderschuhe richtig pflegen: 5 Fehler, die ihre Lebensdauer verkürzen

Deine Wanderschuhe sind zum Wandern gemacht – und genau diesen Zweck erfüllen sie auch, wenn du sie richtig pflegst und diese fünf typischen Fehler vermeidest.

Unsere Wanderschuhe werden das ganze Jahr über beansprucht, doch besonders in den Herbst- und Wintermonaten setzen ihnen kaltes, nasses Wetter und Feuchtigkeit zu, wodurch sie schneller verschleißen können, wenn man sie nicht richtig pflegt.

Laut Mountain Warehouse sollte ein Paar Wanderschuhe zwischen 800 und 2.000 km halten – das heißt, wenn du nur etwa 16 km pro Woche gehst, liegt ihre Lebensdauer bei ein bis zwei Jahren. Hält dein Paar nicht so lange, kann es sein, dass du die Haltbarkeit deiner Schuhe unbewusst verkürzt.

Hier sind fünf häufige Fehler, die du vermeiden solltest, damit deine Wanderschuhe länger durchhalten…

1. Sie nicht zu reinigen

(Image credit: Getty Images)

Wir verstehen schon – nach einer langen Wanderung ist es das Letzte, worauf du Lust hast. Aber Schmutz auf den Wanderschuhen kann ihre Atmungsaktivität, Wasserdichtigkeit und Griffigkeit beeinträchtigen – besonders, wenn sich viel Dreck zwischen den Profilstollen festgesetzt und verhärtet hat. Schmutzige, ungepflegte Schuhe verschleißen viel schneller. Du bist dir unsicher, wie man sie richtig reinigt? In unserem Pflegeleitfaden für Wanderschuhe zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie es geht.

2. Sie in direkter Hitze zu trocknen

Es mag nach dem schnellsten Weg klingen, um durchnässte Wanderschuhe für den nächsten Ausflug trocken zu bekommen, aber direkte Hitze kann das Äußere deiner Schuhe und den Kleber, der das Obermaterial zusammenhält, beschädigen. Lederschuhe können außerdem rissig und spröde werden. Vermeide also, sie auf die Heizung zu legen, ans Feuer zu stellen oder mit dem Föhn zu trocknen. Entferne stattdessen die Einlegesohlen, stopfe die Schuhe mit Zeitungspapier aus und stelle sie an einen gut belüfteten Ort. Tausche das Zeitungspapier aus, bis die Schuhe vollständig trocken sind.

3. Sie auf falschem Terrain zu tragen

(Image credit: Getty Images)

Wir verstehen es – du liebst deine neuen Schuhe; sie sind super bequem und schnell angezogen für den Alltag. Aber Wander- und Trekkingschuhe sind speziell für unebenes Gelände und felsige Wege gemacht – sie sind nicht dafür gedacht, regelmäßig auf Asphalt zu laufen. All das führt nur dazu, dass die Sohlen schneller abnutzen und die Griffigkeit nachlässt, wodurch du die Schuhe früher ersetzen musst, als geplant. Spare sie lieber für die richtigen Wanderungen auf.

4. Sie nicht regelmäßiges zu pflegen

Genauso wie ein Zelt und eine wasserdichte Jacke eine Imprägnierung brauchen, um ihre Lebensdauer zu verlängern, sollten auch deine Wanderschuhe regelmäßig gepflegt werden. Das ist eine weitere Möglichkeit, ihnen etwas Liebe zu schenken. Wie genau du vorgehst, hängt vom Material deiner Schuhe ab – ob Vollleder, Stoff oder Nubuk. Laut Mountain Warehouse sollte man die Schuhe drei- bis viermal im Jahr neu imprägnieren, wenn man viel wandert. Du bist unsicher, was du kaufen sollst? Wir empfehlen das Nikwax Stoff- und Leder-Imprägnierspray, der sowohl für synthetische Stoffe als auch Leder geeignet ist.

5. Sie falsch zu lagern

(Image credit: Getty Images)

Glaub es oder nicht: Wo du deine Wanderschuhe aufbewahrst, kann ihre Lebensdauer verlängern oder verkürzen. Ähnlich wie beim Trocknen solltest du vermeiden, die Schuhe an zu heißen oder feuchten Orten zu lagern. Das kann das Material beeinträchtigen und dem Leder Feuchtigkeit entziehen, wodurch es rissig wird. Um die Lebensdauer zu verbessern, bewahre deine Schuhe an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort auf – fern von Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht.