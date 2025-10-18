BMWs neues Elektrofahrzeug ist überraschend günstig – nur leider nicht ganz trocken

Kurze Zusammenfassung BMW hat sich mit SipaBoards zusammengetan, um etwas zu präsentieren, das sich von den üblichen Elektrofahrzeugen der Marke abhebt. Das erste elektrische Paddleboard von BMW bietet bis zu sieben Stunden Laufzeit und hat ein paar spannende Extras für Wassersportfans mit im Gepäck.

Wenn du dachtest, wir würden hier sitzen und dir von einem neuen BMW iX3 erzählen, der vielleicht in dein Budget passt, müssen wir dich leider enttäuschen. Aber bevor du zu enttäuscht bist, haben wir ein paar Neuigkeiten von BMW für dich.

Die deutsche Automarke hat sich mit SipaBoards zusammengetan, um ein neues Paddleboard zu kreieren (via The Robb Report). Ja, richtig gelesen, ein Paddleboard!

Was du über das BMW-Paddleboard wissen musst

Das BMW Tourer Electric hat einen eingebauten Motor und austauschbare Batteriepacks, sodass du dich auf dem Wasser leichter fortbewegen kannst.

Falls du noch nie von SipaBoards gehört hast: Es handelt sich dabei um ein australisches Unternehmen, das seit über einem Jahrzehnt Paddleboards herstellt. BMW hat sich also bei seinem ersten Versuch direkt Expert*innen ins Boot geholt.

In puncto Design ähnelt das Board dem Standard-Tourer von SipaBoards, kommt aber in drei einzigartigen Mustern, die von BMWs Neue-Klasse-Designsprache inspiriert sind. So passt es perfekt zur nächsten Generation Elektroautos des Unternehmens.

(Image credit: BMW / SipaBoards)

Es kann bis zu zwei Paddler*innen gleichzeitig tragen und misst 12 Fuß mal 32,3 Zoll.

Ein geräuscharmer Wasserstrahlmotor sitzt im Heck und sorgt für bis zu vier Knoten „schnelle, sanfte Beschleunigung“. Das Batteriesystem verspricht bis zu sieben Stunden Paddelzeit, dazu gibt es ein integriertes LED-Licht, das das Wasser unter dir beleuchtet – und sogar GPS ist an Bord.

Wenn es nicht benutzt wird, kannst du das BMW Tourer Electric Board entleeren und in den mitgelieferten Canvas-Rucksack falten. Der integrierte Motor hilft dir, es in wenigen Minuten wieder aufzublasen, sobald du bereit bist, aufs Wasser zu gehen.

Das BMW Tourer Electric ist jetzt bei SipaBoards erhältlich, ab 3.990 Euro.