Dieses clevere norwegische Gadget ist das Winter-Upgrade, von dem ich nicht wusste, dass ich es brauche

Hedgehog, die norwegische Marke, die dafür bekannt ist, die chaotischsten Alltagsprobleme mit cleverem Design zu lösen, hat den Hedgehog GO vorgestellt – einen Trockner mit Doppelfunktion, der sich sowohl für Haare als auch für Ausrüstung eignet.

Als jemand, der viel Zeit draußen verbringt und regelmäßig Laufschuhe und Wanderstiefel testet, klingt das Gerät für mich nach einem unverzichtbaren Gadget-Upgrade. Damit bleibt das Schuhwerk immer trocken und angenehm warm, wenn es gebraucht wird.

Vom TIME Magazine als eine der besten Erfindungen des Jahres 2025 ausgezeichnet, verbindet der neue Trockner Beauty-Tech mit Outdoor-Funktionalität und kombiniert professionelle Leistung mit alltagstauglicher Vielseitigkeit.

Der GO erweitert die wachsende Familie kompakter Hochleistungsgeräte von Hedgehog, zu der auch der Hedgehog JET gehört – ein Handgebläse, das Luft mit bis zu 260 km/h ausstößt. Stark genug, um unterwegs Paddleboards, Zelte oder Fahrräder zu trocknen.

Mit rund 350 Gramm ist der GO leicht genug für deinen Rucksack, aber stark genug, um deine Haare in weniger als drei Minuten oder deine Stiefel in etwa zehn Minuten zu trocknen.

Sein maßgefertigter, bürstenloser Motor mit 105.000 U/min erzeugt Windgeschwindigkeiten von fast 100 km/h und erreicht Temperaturen von bis zu 60 °C.

Dank austauschbarer Düsen kannst du das Gerät flexibel einsetzen – zum Stylen deiner Haare ebenso wie zum Trocknen von Turnschuhen, Handschuhen oder Stollenschuhen. Ein integrierter Temperatursensor sorgt dafür, dass empfindliche Materialien nicht überhitzen.

Trockne smarter, pack leichter

Die Idee entstand in den Bergen von Hemsedal in Norwegen, wo Gründer Bjørn Holte nach einer schnelleren Möglichkeit suchte, die schneebedeckten Stiefel und Fäustlinge seiner Kinder zu trocknen.

Holte, der früher mit dem norwegischen Olympia-Snowboardteam zusammenarbeitete, machte sich daran, eine kompakte und leistungsstarke Lösung zu entwickeln, die sich sowohl für Abenteuer in den Bergen als auch für den Alltag eignet.

Mit seiner Dual-Voltage-Kompatibilität ist der Hedgehog GO genauso reisefreundlich wie praktisch zu Hause – egal, ob du Skistiefel vor dem nächsten Einsatz aufwärmst oder Schuhe nach einem regnerischen Lauf trocknest.

Es ist eines dieser seltenen Geräte, die im Badezimmer genauso viel Sinn machen wie im Schuhraum – und vielleicht sorgt Trocknen damit zum ersten Mal sogar für ein kleines bisschen Begeisterung.

Der Hedgehog GO ist ab sofort für 149 Euro direkt bei Hedgehog erhältlich.