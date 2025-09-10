Samsungs neue Haushaltsgeräte sind da – und dieses hier musst du dir genauer ansehen

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Samsung hat auf der IFA 2025 neue Haushaltsgeräte vorgestellt. Unter den Bespoke AI Produkten war auch das „Extractor Induction Hob“ – ein 2-in-1-Einbaukochfeld, das Dunstabzug und Kochfeld in einem vereint.

Die IFA 2025 fand letzte Woche statt und ich hatte das Glück, dabei zu sein, um die neuesten Innovationen bei Haushaltsgeräten und Smart Home zu sehen. Samsung hat eine ganze Reihe neuer Produkte für den Haushalt vorgestellt, aber ein Produkt ist mir besonders aufgefallen – und das, auf das du achten solltest.

Unter den vielen Ankündigungen, darunter das neue Galaxy Tab S11 Ultra, hat Samsung auch ein neues Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug angekündigt. Ich weiß, was du jetzt denkst: Samsung hat Handys und Tablets vorgestellt, warum sollte mich ein Kochfeld interessieren? Nun, lass es mich dir sagen.

Das neue Samsung Induktionskochfeld mit Dunstabzug ist ein 2-in-1-Kochfeld, das einen Dunstabzug direkt mit eingebaut hat. Anstatt einer klobigen, überdimensionierten Dunstabzugshaube über dem Herd hat das Samsung Induktionskochfeld alles in einem. Das macht es ideal für Kücheninseln oder kleinere Kochbereiche.

Das 2-in-1-Kochfeld funktioniert über einen „Turbo Slim Fan“ und einen Abluftkanal, die in der Kochfläche installiert sind. Das bedeutet, dass das Samsung Induktionskochfeld Rauch und Gerüche erkennt und sie während des Kochvorgangs sofort mit einem starken Luftstrom entfernt.

(Image credit: Future)

Das Samsung Induktionskochfeld mit Dunstabzug ist eine Antwort auf veränderte Küchentrends. Samsung hat herausgefunden, dass mehr Leute Küchen mit weniger Oberschränken und mehr Kücheninseln wollen. Genau dafür ist das Induktionskochfeld konzipiert.

Auf der IFA konnte ich mir das Samsung Induktionskochfeld in Aktion ansehen und war vom schlichten Design beeindruckt. Das kratzfeste Kochfeld hat eine matte Oberfläche aus robustem Glas, das auch keine Fingerabdrücke annimmt. Die Gitter sind fast unsichtbar und auch die Touch-Bedienelemente fügen sich ins Design ein, was alles einfach und minimalistisch aussehen lässt.

Ein weiteres cooles Feature des neuen Induktionskochfeldes ist „Flex Zone Plus“, das eine größere Oberfläche für gleichmäßiges Kochen bietet. Das Kochfeld hat vier Induktionsspulen pro Zone, sodass du deine Töpfe und Pfannen überall darauf platzieren kannst und die Hitze immer gleichmäßig verteilt wird.

(Image credit: Samsung)

Ich habe schon ein Induktionskochfeld zu Hause, aber der Dunstabzug, der dabei ist, ist extrem schwach. Wenn es zu rauchig wird, renne ich oft durch die Küche, um den Feueralarm auszustellen. Aber als ich das Samsung Induktionskochfeld mit Dunstabzug bei der Samsung-Präsentation auf der IFA gesehen habe, war ich wirklich beeindruckt, wie schnell es den Rauch weggesaugt hat.

Preise und Verfügbarkeit für das Samsung Induktionskochfeld mit Dunstabzug wurden zwar noch nicht bekannt gegeben, aber es steht schon auf meiner Wunschliste für die Küche.