Top 10 brandneue Tech-Produkte – T3's Best of IFA 2025 Awards

Wie jedes Jahr ist die IFA – die Abkürzung für „Internationale Funkausstellung“ – in einem Wimpernschlag zurück. Und dieses Mal feiert sie ihre 101. Ausgabe.

In den weitläufigen Hallen der Messe Berlin, wo die Show stattfindet, tummeln sich Marken und Produkte aus einer riesigen Bandbreite an Kategorien. Das Team von T3 war vor Ort, um die besten Neuzugänge auszuwählen, die deine Welt in Sachen Tech und Haushalt verändern werden.

Wir haben jedes einzelne dieser Produkte gesehen und geprüft, damit sie unsere Tests bestehen – so wie wir es jedes Jahr für die T3 Best of IFA Awards tun. Unten erfährst du im Detail, warum jede dieser erstklassigen Auswahlmöglichkeiten es auf die Liste geschafft hat.

Ohne weitere Umschweife präsentieren wir dir hier die T3's Best of IFA Awards.

1. Hisense RGB Mini-LED mit Dolby Vision 2

(Image credit: Hisense)

Die neueste TV-Technologie von Hisense, RGB Mini-LED – über die du hier mehr erfahren kannst – wurde auf der CES 2025 im Januar vorgestellt.

Auf der IFA 2025 jedoch wurde das Potenzial des Fernsehers gesteigert und ein kommendes 85-Zoll-Modell vorgestellt, das den Maßstab auf ein verbraucherfreundlicheres Niveau senkt (das 116-Zoll-Modell, das ihm vorausging, jetzt im Verkauf, ist größer als die meisten Häuser und Budgets).

Ein noch größeres Highlight ist jedoch, dass Hisense die erste Marke sein wird, die Dolby Vision 2 HDR-Qualität an die Verbraucher*innen liefert – und dieses 85-Zoll-Modell wird eines davon sein.

Das ist alles beeindruckend und ein echter Hingucker. Es zeigt Hisenses wachsende Position im High-End-TV-Markt, sowohl was die Größe als auch die Technologien betrifft. Eine wirklich beeindruckende Vorstellung.

2. Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

(Image credit: Future / Mike Lowe)

Samsung verfügt über eine lange Tradition in der Herstellung der besten Android-Tablets, wobei sich die Ultra-Modelle in Megagröße mittlerweile fest etabliert haben. Mit dem Galaxy Tab S11 Ultra, einem 14,6-Zoll-Tablet, untermauert das Unternehmen diesen Ruf und präsentiert das bisher dünnste Design der Marke.

Zudem verfügt es über einen völlig neuen S Pen, dessen sechseckige Spitze eine noch präzisere Steuerung beim Skizzieren, Notieren oder der Nutzung der vielfältigen zusätzlichen Bedienelemente der neuesten One UI Software von Samsung ermöglicht.

Die intelligente Galaxy AI-Funktionalität erweitert das Nutzererlebnis durch verbesserte Multi-App-Funktionen. Bei der optionalen Verwendung einer Tastatur verwandelt sich dieses Mega-Tablet in ein Notebook-Ersatzgerät, das dennoch leicht und portabel bleibt. Es vereint das Beste aus allen Welten.

3. Acer Swift Air 16

(Image credit: Future / Mike Lowe)

Siehst du auch oft einen 16-Zoll-Laptop und denkst dir: „Oh, der wird zu schwer sein, um ihn mit mir herumzutragen“? Nun, Acer hat die Antwort mit seinem neuen Swift Air-Modell – das unter einem Kilogramm wiegt.

Es wurden keine Kompromisse bei der Größe gemacht. Das Gehäuse aus einer Magnesium-Aluminium-Legierung sieht gut aus, das OLED-Display ist großartig und die Komponenten im Inneren liefern dank des AMD Ryzen AI 300er-Prozessors reichlich Leistung für Arbeit und Spiel.

Es ist auch ein Copilot+ PC, daher steht künstliche Intelligenz über Windows 11 im Vordergrund, und all das zu einem Preis von unter 1000 Euro, was es noch attraktiver macht. Zweifellos ist es einer der besten Laptops der IFA.

4. Philips Hue Bridge Pro

(Image credit: Future / Mat Gallagher)

Für alle, die bereits Hue-Beleuchtung nutzen, legt die neue Hue Bridge Pro die Messlatte für Leistung, Geschwindigkeit und Kontrolle höher. Ein App-Update ermöglicht es, alle Einstellungen und Geräte in nur wenigen Klicks von der alten Bridge zu übertragen.

Die Bridge Pro unterstützt jetzt bis zu 150 Leuchten und 50 Zubehörteile in einem einzigen Netzwerk. Angetrieben wird sie vom aufgerüsteten Hue Chip Pro, der 15-mal mehr Speicher und Platz für 500 individuelle Szenen bietet.

Zusätzlich ermöglicht eine neue Motion Aware-Funktion, dass vorhandene Hue-Leuchten als Bewegungssensoren agieren, was dem System eine ganz neue Funktion hinzufügt. Dank breiterer Platzierungsoptionen ist die Installation jetzt noch einfacher, was die Hue Bridge Pro zu einem klaren IFA-Gewinner macht.

5. Samsung Galaxy S25 FE

(Image credit: Future / Mike Lowe)

Es war nicht nur ein erstaunliches Tablet, das Samsung im Rahmen seiner IFA-Enthüllung präsentierte, sondern auch das neueste Galaxy-Handy – das S25 FE oder die sogenannte Fan Edition.

Das Galaxy S25 FE ist das neue Einstiegsmodell der preisgekrönten Reihe, aber mit einem niedrigeren Preis im Blick. Aber es tut dies ohne Kompromisse, mit einem 6,7-Zoll-Display, das größer ist als das Basismodell S25 in der Linie.

Samsung hat viel Arbeit investiert, um das neue FE zu einem raffinierteren Angebot als das Vorgängermodell zu machen. Es ist schlanker und leichter als zuvor – mit 7,4 mm Dicke und 190 g – und imitiert visuell den ikonischen Stil der Reihe in eleganter Form.

Es ist selten, dass heutzutage ein herausragendes Handy auf der IFA vorgestellt wird, aber Samsung hat hier den Trend gebrochen. Und mit dem S25 FE, das die neueste One UI 8-Software enthält, verspricht es eine Reihe von Galaxy AI-Fortschritten.

6. EufyCam S4

(Image credit: Eufy)

Suchst du nach einer erstklassigen Sicherheitskamera? Hier ist der Champion der IFA 2025. EufyCams neueste, die S4, kombiniert eine Bullet-Kamera mit Schwenk-, Neige- und Zoom-Funktionalität für eine breitere, vielseitigere Abdeckung.

Sie verwendet ein 16-Megapixel-Triple-Lens-System für 130-Grad-Festansichten und 360-Grad-Tracking, das automatisch auf Motive im Bildrahmen fokussiert und ihnen folgt.

Mit 4K+ Dual 2K-Auflösung, vier LED-Scheinwerfern für Farbnachtsicht und Eufys bisher leistungsstärkstem Solarmodul ist sie für scharfe, kontinuierliche, umweltfreundliche Haussicherheit konzipiert.

7. Dyson V16 Piston Animal

(Image credit: Dyson)

Dyson’s V16 Piston Animal ist der bisher leistungsstärkste kabellose Staubsauger von Dyson. Er wurde entwickelt, um wechselnde Bodenarten und schwere Reinigungsaufgaben zu bewältigen, wie zum Beispiel die Entfernung von verfilztem Haar aus Teppichen.

Der neue All Floor Cones Sense-Reinigungskopf stößt Haare direkt in den Behälter, während du reinigst, und passt die Saugkraft sowie die Geschwindigkeit der Bürstwalze automatisch an, wenn du zwischen Teppichen und Hartböden wechselst.

Er kommt auch mit Dysons neuem CleanCompaktor-Behälter, der Schmutz komprimiert, um bis zu 30 Tage Staub zu speichern und hygienischer zu entleeren als zuvor – und damit eines der größten Probleme von kabellosen Staubsaugern löst.

Wer hat gesagt, dass Putzen keinen Spaß macht? Dyson ist immer voller Ideen, und der V16 ist ein herausragendes Produkt auf der IFA.

8. Technics SL-40CBT

(Image credit: Future)

Der Technics SL-40CBT ist der perfekte Begleiter für die Technics SC-CX700 drahtlosen Lautsprecher, die letztes Jahr auf den Markt gebracht wurden.

Er verfügt über einen Audio-Technica AT-VM95C Tonabnehmer, einen S-förmigen Aluminium-Tonarm und einen eingebauten Phono-Equalizer. Am bemerkenswertesten ist jedoch, dass dieser Premium-Plattenspieler in drei Farben erhältlich ist: Terracotta, Light Grey and Charcoal Black.

Er soll diesen Monat rauskommen, zu einem Preis von 799 Euro. Es ist eine stilvolle Kombination, die durch die Bluetooth-Konnektivität noch besser wird. Du kannst nicht nur kabellos Musik hören, sondern auch den Plattenspieler an einer beliebigen Stelle im Raum platzieren, wo immer du willst.

9. Antigravity A1

(Image credit: Matt Kollat)

Die Insta360 spin-off Antigravity A1-Drohne, die wir vor ein paar Wochen zum ersten Mal gesehen haben, ist hier, um das Drohnenfliegen wieder spannend zu machen.

Die Drohne wiegt unter 250 Gramm und kann dank ihrer Dual-Linsen-Kamera 360-Grad-Aufnahmen in 8K-Auflösung machen. Sie kommt mit zwei neuen Features – der Antigravity Vision-Brille und dem Antigravity Grip-Motion-Controller.

Diese Kombination macht das Fliegen zu einem einzigartigen Erlebnis, das sich wie ein POV-Flugsimulator auf deiner Spielkonsole anfühlt. Die aufgenommenen Videos werden per Algorithmus zusammengesetzt, sodass die Drohne selbst aus dem Bild verschwindet.

Die Antigravity A1 wird man erst Anfang 2026 kaufen können. Es ist selten, dass eine Drohne so einen Eindruck hinterlässt – sie war definitiv ein Hit auf der IFA 2025.

10. Meaco DD8L Pro

(Image credit: Future)

Entfeuchtung von kälteren Räumen wie Garagen und Kellern funktioniert besser mit einem Adsorptionstrockner als mit dem Kompressortyp, der meist für Innenräume verwendet wird.

Der Meaco CC8L Pro ist ein solcher Luftentfeuchter und hat dazu noch einige beeindruckende neue Smart-Features. Er lässt sich per App und Sprachsteuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa bedienen. Ein praktisches LCD-Display zeigt zudem die aktuelle und die gewünschte Luftfeuchtigkeit an.

Meaco ist einer der bekanntesten Namen im Bereich Luftentfeuchtung, und dieses Modell scheint ein weiterer Gewinner zu sein.