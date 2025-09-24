In zwei Wochen steht Amazons nächstes Hardware-Event an – hier ein Blick auf mögliche Ankündigungen

Kurzzusammenfassung Amazon bringt Ende September 2025 neue Produkte, darunter wahrscheinlich auch neue Echo- und Kindle-Modelle. Das Event findet am 30. September 2025 statt und dreht sich ganz um neue Hardware.

Bald steht Amazons jährliches Herbst-Event an. Traditionell stellt das Unternehmen dort neue Versionen seiner Eigenmarkenprodukte wie Smart Speaker und E-Reader vor. Den Bildern in der Einladung nach zu urteilen, dürften dieses Jahr neue Echo-Geräte und Kindles dabei sein.

Das Bild besteht aus vier Vierteln, die zusammen einen blauen Ring formen, wie man ihn von einem Echo-Lautsprecher kennt. Im unteren rechten Viertel erscheint das bekannte lesende Kind unter einem Baum, das schon viele Kindle-Modelle ziert.

Was könnte Amazon also enthüllen?

(Image credit: Amazon)

Was Amazons Einladung verrät

Einladungen von Tech-Firmen laden schnell zu Spekulationen ein, aber genau das macht den Reiz aus. Steckt wirklich ein Hinweis dahinter oder ist es einfach Zufall?

Ich denke, die Tatsache, dass das Kindle-Viertel in der Einladung farbig ist, spricht für Ersteres – nämlich ein neues Kindle in Farbe.

Es wäre schön, wenn Amazon denselben Farbbildschirm wie beim Kindle Colorsoft auch ins größere Kindle Scribe übernehmen würde, und das möglichst ohne große Preiserhöhung.

Wie The Verge schreibt, steht im Kindle-Bild der Text „Strich eines Stifts“. Das passt natürlich zum stiftbasierten Kindle Scribe.

Neue Echos sind eindeutig im Anmarsch, doch hier bleibt ein Rätsel. Amazons CEO Andy Jassy sagte Anfang des Jahres zu Bloomberg, Amazon arbeite an einer „brandneuen Reihe von Geräten, die im Herbst kommen und wunderschön sind“. Das klingt nicht nach einem kleinen Update.

Auf demselben Event sagte Panos Panay, ehemaliger Microsoft-Surface-Produktleiter und heutiger Amazon-Hardware-Chef, zu The Verge: „Ich glaube an Bildschirme. Ich denke, sie sind in großem Maße wichtig.“

Wir werden es schon bald erfahren. Die große Enthüllung findet am Dienstag, den 30. September 2025, statt.

T3 wird live dabei sein und dich mit allen Neuigkeiten versorgen, sobald es soweit ist.