Philips Hue stellt offiziell seine neueste Smart-Home-Produktreihe vor – darauf können wir uns freuen

Kurze Zusammenfassung Philips Hue hat gestern Abend seine IFA-2025-Neuheiten vorgestellt – und es war die bisher größte Produkteinführung der Marke. Dazu gehören die neue Hue Bridge Pro mit Unterstützung für 150 Lampen und 50 Zubehörteile, eine komplett neue Reihe von Indoor- und Outdoor-Strip-Lights, die neue barrierefreie Hue Essential-Serie, die Hue Secure Video-Türklingel mit Gong sowie eine neue Kooperation mit Sonos.

Philips Hue hat offiziell seine neuesten Produkte und Updates vorgestellt, und nachdem die Veranstaltung nun vorbei ist, können wir endlich genau zeigen, was auf uns zukommt.

Die Präsentation fand gestern Abend statt, und obwohl vieles von dem, was angekündigt wurde, schon in einem großen Leak vor einigen Wochen durchsickerte (etwas, das die Moderator*innen scherzhaft als kleine Kopfschmerzen bezeichneten), schmälerte das die Vorfreude keineswegs.

Tatsächlich handelte es sich um die bislang größte Produkteinführung in der Geschichte von Philips Hue, mit einer riesigen Vielfalt an Produkten und Funktionen, die sowohl erfahrene Smart-Home-Enthusiast*innen als auch Einsteiger*innen ansprechen. Also lasst uns eintauchen!

1. Philips Hue Pro

(Image credit: Philips Hue)

Als Erstes steht die mit Spannung erwartete Hue Bridge Pro auf der Liste, und es sieht so aus, als hätten sich die Erwartungen größtenteils bestätigt. Sie setzt neue Maßstäbe bei Leistung, Geschwindigkeit und Steuerung, und ich war zudem froh zu sehen, dass die meisten der fünf wichtigsten Features, auf die ich gehofft hatte, tatsächlich enthalten sind.

Die neue Bridge Pro kann nun dreimal so viele Geräte in einem Netzwerk verwalten und unterstützt bis zu 150 Lampen sowie 50 Zubehörteile. Sie wird vom neuen Hue Chip Pro angetrieben, der 15-mal mehr Speicher hat und bis zu 500 einzigartige Szenen speichern kann. Eine der spannendsten Neuerungen ist die Funktion Motion Aware, die deine vorhandenen Hue-Lampen clever in Bewegungssensoren verwandelt.

Darüber hinaus ist die Bridge Pro flexibler platzierbar, und eine App-Funktion ermöglicht es, alle Geräte und Einstellungen von der älteren Bridge mit nur wenigen Klicks zu übertragen. Preislich liegt sie bei 89,99 Euro und wird später in diesem Monat in Europa und Nordamerika verfügbar sein.

2. Neues Sortiment an Lichtleisten

(Image credit: Philips Hue)

Als Nächstes kam wohl die überraschendste Ankündigung des Abends: Philips Hue hat bestätigt, dass eine komplett neue Reihe von Lichtleisten erscheint. Insgesamt sind es sieben Produkte, die sowohl Indoor- als auch Outdoor-Optionen mit unterschiedlichen Helligkeitsstufen abdecken.

Ein Highlight ist die neue Philips Hue Omniglow Lichtleiste, die dank Omniglow-Technologie wunderschön sanfte Farbverläufe erzeugt. Sie liefert 900 Lumen pro Meter und bis zu 4.500 Lumen insgesamt – perfekt also sowohl für funktionale Beleuchtung als auch für stimmungsvolles Ambiente.

Dazu bringt Hue auch neue Zubehörteile heraus, darunter Verbinder und Abdeckkabel, die dir mehr Flexibilität bei der Installation geben. Außerdem hat Hue den Start der Festavia Globe Outdoor-Lichterkette sowie der Festavia Permanent Outdoor-Leuchten bestätigt, die bereits vor ein paar Wochen durchgesickert waren.

3. Hue Essential-Reihe

(Image credit: Philips Hue)

Eine weitere große Neuerung ist die neue Hue Essential-Reihe. Sie richtet sich an alle, die sich vom Smart-Home-Bereich vielleicht noch etwas eingeschüchtert fühlen, und macht den Einstieg einfacher und günstiger.

Die Essentials umfassen Leuchtmittel, Lichtleisten und Starter-Kits, die keine Bridge und nicht einmal Matter-Support benötigen, um zu funktionieren. Jedes Produkt läuft auf derselben Software wie die Premium-Produkte von Hue, allerdings mit etwas reduzierter Leistung und Lichtqualität. Das ist ein cleverer Schritt, um Hue zugänglicher zu machen – und auch wenn die Essentials nicht ganz mit der Premium-Reihe mithalten können, könnte diese neue Reihe ein echter Erfolg werden.

4. Video-Türklingel und Gong

(Image credit: Philips Hue)

Darauf habe ich am meisten gewartet: Die Hue Secure Videotürklingel ist endlich da. Sie bietet eine 2K-Kamera mit Head-to-Toe-Sichtfeld, kann Hue-Lampen automatisch als Abschreckung einschalten und unterstützt Zwei-Wege-Kommunikation. Dazu gibt es auch einen Gong (Chime), der nicht nur akustisch benachrichtigt, sondern bei Bedarf auch eine Sirene auslösen kann.

Obendrein hat Hue angekündigt, dass in nur wenigen Monaten alle Secure-Kamera-Nutzer*innen 24 Stunden Videoverlauf kostenlos erhalten. Ein mutiger Schritt in einer Branche, in der viele Anbieter gerade das Gegenteil machen.

Die Türklingel kostet 169,99 Euro, der Chime liegt bei 59,99 Euro.

5. Sonos-Kollaboration

(Image credit: Philips Hue)

Zum Schluss hat Philips Hue noch eine neue Zusammenarbeit mit Sonos angekündigt. Ziel ist es, ein nahtloses Smart-Home-Erlebnis zu schaffen, bei dem sich Licht und Sound perfekt ergänzen. So sollen Sonos-Nutzer*innen mit Sprachsteuerung künftig nicht nur ihre Musik, sondern auch ihre Hue-Lampen kontrollieren können.

Noch sind die Details spärlich, aber die Richtung klingt spannend. Da Sonos seine Partnerschaft mit IKEA kürzlich beendet hat, wirkt Hue mit seinem starken Fokus auf Entertainment wie der logische nächste Partner.

Hue hat im Q&A außerdem bestätigt, dass die Geüchte stimmen: Mehr Matter-Support ist auf dem Weg. Damit wirst du Hue-Lampen auch ohne Bridge nutzen können.

Allerdings stellte das Team auch klar, dass die Hue Bridge Pro kein Thread unterstützen wird und das gesamte Ökosystem so schnell nicht vollständig auf Matter umgestellt wird. Trotzdem: Ein Schritt in die richtige Richtung für die Smart-Home-Integration – und es ist schön zu sehen, dass sich hier etwas bewegt.