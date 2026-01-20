Nonstop über die CES geschrieben – das sind meine 5 liebsten Smart-Home-Gadgets der Messe

Eine weitere CES ist nun endgültig vorbei. Während viele endlich die Füße hochlegen können und Schlaf nachholen, ist es auch der perfekte Moment, zurückzublicken, was vorgestellt wurde – und wie dies das kommende Jahr prägen dürfte.

Die Smart-Home-Welt ist im Januar traditionell voll mit CES-Neuheiten, doch dieses Jahr war besonders spannend. Ich habe bereits die fünf Robotersauger gezeigt, die zeigen, wohin sich die Haushaltsreinigung entwickelt. Jetzt ist es Zeit für die kleineren Smart-Home-Gadgets. Wobei: Einer der Robotersauger hat sich auch hier hineingeschlichen – sorry, not sorry.

Unten findest du fünf meiner Lieblings-Smart-Home-Gadgets von der diesjährigen CES, inklusive kurzer Erklärung, was sie besonders macht.

1. IKEA VARMBLIXT Smart-Lampe

(Image credit: IKEA)

Schon in der Woche vor der CES gab es Gerüchte, dass IKEA etwas ausbrütet. Nach dem riesigen Smart-Home-Launch im November habe ich ehrlich gesagt nicht viel erwartet. Das änderte sich schlagartig, als die Marke ankündigte, ihrer ikonischen VARMBLIXT-Lampe drei Jahre nach dem ersten Launch ein smartes Upgrade zu verpassen.

Die originale VARMBLIXT bleibt im Sortiment. Neu dazu kommt eine smarte Version mit weichem, mattem Weißglas-Finish und breitem Farbspektrum. Das Beste: Sie ist Matter-zertifiziert und fügt sich sauber in verschiedenste Smart-Home-Ökosysteme ein.

Die smarte VARMBLIXT ist ab April über IKEAs Website und in den Filialen erhältlich und kostet 99,99 US-Dollar. Der Preis für Deutschland steht noch nicht fest, dürfte aber bei circa 59,99 € liegen.

2. Eufy Omni S2

(Image credit: Eufy)

Auf den Eufy Omni S2 warte ich sehnsüchtig, seit ich den Omni S1 getestet habe. Umso schöner, ihn nach der Ankündigung im letzten September endlich zu sehen. Ich habe ihn bereits in meiner Liste der fünf spannenden Robotersauger hervorgehoben. Der S2 baut alles Gute weiter aus und ergänzt nun ein integriertes Aromatherapie-System, das beim Putzen einen dezenten Duft verströmt.

Abseits des Headline-Features bringt der S2 zwei aufgerüstete Reinigungssysteme, die zusammenarbeiten. Der selbstreinigende HydroJet 2.0-Mopp elektrolysiert Leitungswasser und tötet 99,99 % gängiger Haushaltskeime ab, während das AeroTurbo 2.0-System mit einem dualen, verhedderungsfreien Bürstendesign 30.000 Pa Saugkraft liefert.

Der S2 startet offiziell am 20. Januar mit einer UVP von 1.599,99 US-Dollar auf Eufys Website und bei Amazon. Der Deutschland-Preis ist noch offen, wird aber bei circa 1600 € liegen.

3. Reolink OMNI X16 PoE

(Image credit: Future / Mike Lowe)

Reolink hat viele von uns auf der CES überrascht: Statt Dual-Lens-Sicherheitskameras sprang die Marke direkt zu Triple-Lens-Modellen. An der Spitze steht die OMNI X16 PoE, die sogar schon vor Messestart mit einem CES 2026 Honoree Innovation Award ausgezeichnet wurde.

Sie setzt auf ein cleveres 24 MP Triple-Lens-Setup: eine 16 MP Dual-Lens-Panorama-Kamera mit 180-Grad-Ultraweitwinkel plus ein 8 MP Schwenk-Neige-Objektiv mit 16× optischem Zoom. Drei Motoren ermöglichen motorisierte Neigung für die oberen Linsen, während die PTZ-Einheit 360 Grad horizontal und 140 Grad vertikal abdeckt.

Preis und Verfügbarkeit stehen noch aus. Updates folgen so schnell wie möglich – ich bin sehr gespannt auf dieses Modell.

4. Aqara Smart Lock U400

(Image credit: Aqara)

Aqara hat ebenfalls eine Reihe von Smart-Home-Gadgets enthüllt, doch das Smart Lock U400 hat für mich die Show gestohlen. Es gehört zu den ersten Smart Locks mit Ultra-Wideband (UWB) und kann deine Tür automatisch und präzise entriegeln, sobald du dich näherst.

Falls du dir um die Sicherheit Gedanken machst: Dank der präzisen Ortung per UWB öffnet sich das Schloss nicht, wenn du nur vorbeigehst oder dich im Haus befindest. Zur Flexibilität gibt es zudem Alternativen wie Apple Home Key in Apple Wallet, Fingerabdruck, PIN-Codes, NFC-Karten, Mobile Apps, Sprachassistenten oder im Notfall sogar einen klassischen Schlüssel.

Das Aqara Smart Lock U400 ist in den USA ab sofort in Schwarz oder Silber für 269,99 US-Dollar erhältlich. Preise für Deutschland sollen bald folgen.

5. Eve Thermostat

(Image credit: Eve Systems)

Und schlussendlich hat sich Eve Systems mit seinem ersten fest installierten Smart-Thermostat für die Wand einen Platz auf dieser Liste verdient. Es ist Matter-kompatibel, bewusst simpel gehalten und fügt sich nahtlos in moderne Smart Homes ein – ganz ohne Cloud. Bedeutet: keine Abos, keine Nutzerkonten, kein Datentracking.

Das Eve Thermostat kostet 129,95 US-Dollar und wird über Eves Online-Store, Apple und Amazon erhältlich sein. Deutschland-Verfügbarkeit dürfte hoffentlich bald folgen.