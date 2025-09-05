Überraschung! Samsung bringt ein neues Galaxy S25 auf den Markt – und ich habe es getestet

Kurze Zusammenfassung Samsung hat das Galaxy S25 FE – die „Fan Edition“ – als neues Einstiegsmodell seiner S25-Serie vorgestellt. Das 6,7-Zoll-Handy kostet weniger, hat aber trotzdem viele der wichtigsten Features der Serie.

Wer liebt keine Überraschungen? Okay, das neue Modell kam nicht völlig unerwartet – die Leaks hatten es ja schon verraten. Aber Samsung nutzte die IFA 2025, um seine neueste Markteinführung zu präsentieren und ergänzte die Serie um ein weiteres Galaxy S25 Modell.

Das Samsung Galaxy S25 FE ist das neue Einstiegsmodell mit einem günstigeren Preis. Es begleitet die Basis S25 , das größere S25 Plus, das neue S25 Edge für 2025 und das Top-Modell S25 Ultra.

Ich konnte die Neuheit bei einer privaten Samsung-Veranstaltung testen, um herauszufinden, was das neue, erschwingliche Modell wirklich kann. Hier zeige ich dir, warum es für viele wahrscheinlich mehr Sinn macht als ein S25 Plus.

Was ist neu am Galaxy S25 SE?

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 S25 FE S25 S25 Plus S25 Ultra Display 6,7 Zoll, 1080 x 2340 6,2 Zoll, 1080 x 2340 6,7 Zoll, 1440 x 3120 6,9 Zoll, 1440 x 3120 Prozessor Samsung Exynos 2400 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite Kameras 50 MP Hauptkamera, 12 MP Weitwinkel, 8 MP 3x Telezoom 50 MP Hauptkamera, 12 MP Weitwinkel, 10 MP 3x Telezoom 50 MP Hauptkamera, 12 MP Weitwinkel, 10 MP 3x Telezoom 200 MP Hauptkamera, 50 MP Weitwinkel, 10 MP 3x Tele & 50 MP 5x Telezoom Batterie 4900 mAh, 45 W Ladeleistung 4000 mAh, 25 W Ladeleistung 4900 mAh, 45 W Ladeleistung 5000 mAh, 45 W Ladeleistung S Pen Stylus Nein Nein Nein Ja

Es gibt ein paar Möglichkeiten, das S25 FE zu sehen: als Upgrade zum S24 FE Modell oder als alternative Mittelgröße unter den etablierten S25-Modellen. Schau dir die Tabelle an, die ich oben erstellt habe, um die wichtigsten Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei den Specs zu sehen.

Ich habe die ganze Galaxy S25-Serie getestet und finde, dass das neue FE-Modell das Plus locker ersetzen könnte. Beide haben ein 6,7-Zoll-Display – wer das Basis-S25 zu klein findet, wird mit dem FE glücklicher sein.

Klar, es ist nicht dasselbe Display wie beim Plus-Modell. Es ist nicht ganz so hochauflösend und auch nicht ganz so hell – maximal 1900 Nits statt 2600 Nits. Trotzdem fand ich seine visuellen Darstellungen sehr ansprechend. Auch an der Bildwiederholrate wird nicht gespart: 120 Hz sorgen für flüssige Bilder.

Samsung hat das neue FE deutlich verbessert im Vergleich zum Vorgänger. Es ist schlanker und leichter geworden – nur 7,4 mm dünn und 190 g – und orientiert sich optisch am ikonischen Stil der restlichen Serie.

Es wird sogar mit dem neuesten Samsung One UI 8 an Bord eingeführt, während die übrigen S25-Modelle die Software bisher nur in der Beta nutzen. Ende September soll ein Update Android 16 und die aktuelle Samsung-Software auf die gesamte Serie bringen.

Die Kameras behalten das bekannte Dreifach-Setup, wobei der 3x-Zoom etwas schwächer auflöst. Es wäre jedoch kein S25 Modell ohne Zoom, daher ist das nachvollziehbar. Insgesamt ist das Kamerasystem sehr stark und nutzt Samsungs Galaxy-AI-Funktionen für Nachbearbeitung und mehr.

Sollte ich das Galaxy S25 FE kaufen?

Der größte Grund, sich für das Galaxy S25 FE zu entscheiden, ist der Preis. Es ist jetzt in Großbritannien für £649 erhältlich oder 749 € auf dem Kontinent.

Das gilt nur für die 128 GB-Version. Wer mehr Speicher möchte, kann zur 256 GB- oder 512 GB-Variante greifen, die preislich bei £699/809 € bzw. £810/929 € liegen.

Mir wurden zu diesem Zeitpunkt keine US- oder australischen Dollar-Preise mitgeteilt, aber das Handy wird in beiden Regionen verkauft und dürfte dort preislich wettbewerbsfähig sein.

Selbst wenn man die Preissenkungen beim restlichen Galaxy S25-Sortiment berücksichtigt, bei denen einige Handys deutlich günstiger sind als zum Start, unterbietet die Fan Edition sie immer noch um einen ordentlichen Batzen.

Meiner Meinung nach gibt es bei dem niedrigeren Preis kaum Kompromisse. Klar, Exynos ist kein High-End-Chip, aber der neue 2400 läuft flüssig und ist eine deutliche Verbesserung gegenüber älteren Generationen. Die Zoomkamera ist allerdings etwas schwächer.

Das Galaxy S25 FE verwischt die Grenze zwischen Samsungs Flaggschiff- und Mittelklasse-A-Serie wie dem A56 und ist damit ein sehr attraktives Angebot zu einem fairen Preis. Gleichzeitig frage ich mich, ob Samsung 2026 seine Serie überdenken sollte, denn für das Plus-Modell gibt es meiner Meinung nach kaum noch einen Grund.