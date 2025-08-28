Samsung kündigt überraschendes Galaxy-Launch-Event an – und es steht schon in wenigen Tagen bevor

Kurze Zusammenfassung Samsung veranstaltet am 4. September ein neues „Galaxy Event“, bei dem mindestens zwei neue Geräte vorgestellt werden. Das Event findet im Rahmen der IFA in Berlin statt und wird ab 11:30 Uhr deutscher Zeit live gestreamt.

Auch wenn wir erst kürzlich ein Galaxy-Launch-Event hatten, hat Samsung uns nun mit der Ankündigung eines weiteren überrascht.

Das letzte Unpacked fand im Juli in New York statt, wo das Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 und ein paar Smartwatches vorgestellt wurden – aber damit ist das Jahr noch nicht vorbei.

Der koreanische Hersteller veranstaltet am Donnerstag, den 4. September, ein zusätzliches „Galaxy Event“, bei dem laut Gerüchten das Samsung Galaxy S25 FE und das Galaxy Tab S11 enthüllt werden sollen.

Die Präsentation fällt zeitlich mit der IFA – der riesigen Elektronikmesse in Deutschland – zusammen und wird ab 11:30 Uhr online gestreamt. Samsung hält traditionell eine Pressekonferenz ab, die in den letzten Jahren jedoch nicht mehr live verfolgt werden konnte – und in der Vergangenheit auch nicht so große Bedeutung hatte.

Was wird Samsung während seines IFA Galaxy Events vorstellen?

Es ist allgemein bekannt, dass Samsung sein lang erwartetes Galaxy S25 FE bald vorstellen will – wir haben gestern bereits über einen riesigen Specs-Leak berichtet. Und Samsung selbst hat angedeutet, dass das Smartphone der Star des Events wird: Es soll das „neueste Mitglied der Galaxy S25-Familie“ sein.

Außerdem liegt der Fokus auf „Premium-AI-Tablets“, von denen viele glauben, dass es sich um das Samsung Galaxy Tab S11 und überarbeitete Modelle handelt.

Es heißt, dass neben einem Refresh der 14,6-Zoll-Ultra-Version auch wieder ein 11-Zoll-Tablet vorgestellt wird, um erneut direkt mit dem iPad Pro zu konkurrieren.

Wir werden es während der Präsentation definitiv erfahren – und T3 wird das Event live zeigen, falls du es zusammen mit uns verfolgen willst.

Das T3-Team wird dieses Jahr außerdem wieder stark auf der IFA vertreten sein und euch alle Neuheiten direkt von der Messe liefern – inklusive Hands-on-Previews der heißesten Smartphones, Tablets, TVs und anderer Gadgets, die dort zum ersten Mal gezeigt werden.