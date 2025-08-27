Samsungs nächstes Galaxy-Phone ist komplett geleakt

Kurze Zusammenfassung Das komplette Datenblatt des Samsung Galaxy S25 FE ist geleakt. Das Handy ist dem Vorgänger ziemlich ähnlich, soll sich aber deutlich hochwertiger anfühlen.

2025 läuft für Samsung bisher richtig gut. Die koreanische Marke hat schon jetzt ein starkes Jahr hingelegt und Devices rausgebracht, die man locker als Klassenbeste bezeichnen kann.

Los ging’s früh mit der Samsung Galaxy S25-Reihe. Die Android-Smartphones haben nur ein kleines, aber wichtiges Upgrade zum Vorgänger bekommen – und beim Event wurde auch direkt das erste slim Phone: Das Samsung Galaxy S25 Edge.

Kurz danach folgte der Launch der neuen Foldables. Vor allem das Samsung Galaxy Z Fold 7 markierte einen echten Meilenstein für Samsung – dünneres Design und ein beeindruckendes Datenblatt inklusive.

Und offenbar ist das noch lange nicht alles, was 2025 bringt. Jetzt gibt’s nämlich schon den nächsten großen Leak: Ein europäischer Händler hat das Samsung Galaxy S25 FE geleakt – mit allen Specs im Detail.

(Image credit: Future / Mike Lowe)

Wie schon länger vermutet, ändert sich beim neuen Modell nicht allzu viel. Das Design bleibt ganz klar typisch Samsung – allerdings sorgen schlankere Ränder rundherum sowie ein dünneres und leichteres Gehäuse dafür, dass es sich noch besser in der Hand anfühlt.

Auch bei den Kameras gibt’s kaum Überraschungen: Das Setup auf der Rückseite sieht praktisch identisch aus, während die Frontkamera diesmal ein kleines Upgrade bekommt – von 10MP auf 12MP. Unter der Haube steckt der Exynos 2400, der das „e“ vom Vorgänger weglässt und dafür etwas mehr Taktgeschwindigkeit mitbringt.

Ein Pluspunkt ist der Akku: Der hat ein Upgrade auf 4.900 mAh (zuvor 4.700 mAh). Angesichts des dünneren Gehäuses ist das ziemlich beeindruckend und dürfte für ein Premium-Feeling sorgen, das den Preis fast schon übersteigt.

Apropos Preis: Laut Listing soll das Galaxy S25 FE bei 789,99 Euro starten. Das passt in etwa: Das aktuelle Samsung Galaxy S24 FE lag bei 749 Euro, das neue Modell ist also nur minimal teurer.