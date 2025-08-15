Samsung Galaxy S25 FE Leaks – das günstige Android-Handy könnte vertraut wirken

Kurze Zusammenfassung Laut einem Leak wird das Samsung Galaxy S25 FE dem Galaxy S24 FE sehr ähnlich sein. Das Design bekommt nur kleine Anpassungen, und auch die Akkukapazität steigt etwas – das war’s vorerst.

Samsung hatte ein geschäftiges Jahr – nicht nur mit der Einführung der Galaxy S25-Familie im Januar, sondern auch mit der Vorstellung des Galaxy S25 Edge, bevor die neuesten Galaxy Z-Modelle, darunter das erschwinglichere Galaxy Z Flip FE, auf den Markt kamen. Jetzt sind auch neue Details zum Galaxy S25 FE durchgesickert.

Das neueste Leak stammt aus eher ungewöhnlichen Quellen: WinFuturegibt Tesco als Quelle an – vermutlich Tesco Mobile. Woher die Infos genau kamen, ist unklar, das Leak scheint inzwischen aber wieder entfernt worden zu sein.

Wir hatten bereits berichtet, dass das Galaxy S25 FE wahrscheinlich keine großen Änderungen bringen wird. Das aktuelle Leak liefert jetzt aber doch ein paar neue Details. Beim Design bleibt alles beim Bewährten: Das S25 FE ähnelt den Galaxy S25-Modellen, mit drei Kameras auf der Rückseite, schmalen Rändern und den Farben Jet Black oder Icy Blue.

Wie schon bekannt, steckt im S25 FE der Exynos 2400e, der auch im Galaxy S24 FE zum Einsatz kommt. Ein Leistungs-Update fehlt zwar, trotzdem bietet die Hardware solide Performance – nur eben nicht auf dem Niveau des Snapdragon 8 Elite, der in den anderen Modellen verbaut ist. Dazu gibt es 8 GB RAM und wahlweise 128 oder 256 GB Speicher.

(Image credit: WinFuture)

Das S25 FE kommt mit einem 6,7-Zoll-Display und tritt damit direkt gegen das Galaxy S25 Plus an. Zum Einsatz kommt ein AMOLED-Panel, vermutlich identisch zum Vorgänger – was absolut in Ordnung ist, denn an der Qualität gibt es nichts auszusetzen.

Bei den Kameras setzt Samsung auf Bewährtes: eine 50-MP-Hauptkamera, eine 12-MP-Ultraweitwinkel und ein 8-MP-Teleobjektiv mit 3-fach optischem Zoom.

Was ist neu beim Galaxy S25 FE?

Bevor du die Hoffnung auf etwas Neues im Galaxy S25 FE aufgibst, gibt’s gute Nachrichten: Der Akku im 2025er Modell ist etwas größer geworden. Der Sprung von 4.700 mAh auf 4.900 mAh ist zwar keine große Revolution, aber immerhin ein kleines Plus im Alltag.

Auch die Ladegeschwindigkeit steigt: 45 W statt 25 W beim Vorgänger. Damit lädt das Gerät spürbar schneller, auch wenn es nicht ganz an die Top-Werte von Nothing oder Motorola herankommt.

Das Samsung Galaxy S25 FE wird voraussichtlich Anfang September erscheinen. Beim Preis erwarten wir keine Änderungen – vermutlich bleiben es £649 / $649 wie beim Vorgänger. Für Europa wird allerdings ein Preis von 679 € gehandelt.