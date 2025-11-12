Google Pixel-Besitzer*innen können ihre Telefone jetzt mit nur einem magischen Tippen umgestalten – na ja fast

Kurze Zusammenfassung Google fügt Pixel-Telefonen ein-Tap-Themen hinzu und hat die Themes-Pack-App veröffentlicht, um die Funktion zu unterstützen. Obwohl die App jetzt verfügbar ist, kann sie derzeit nicht ohne den begleitenden Pixel Drop verwendet werden, der bald erwartet wird.

Google ist dabei ein-Tap-Themen für Pixel-Geräten zu veröffentlichen. Die Nachricht über die Funktion wurde kürzlich geleakt, wobei Themen Teil des nächsten Pixel Drops sind.

Google Pixel-Telefone haben ein paar Vorteile gegenüber anderen Android-Geräten. Erstens sind sie immer an vorderster Front für die neueste Version von Android und erhalten das Update am ersten Tag. Und zweitens veröffentlicht Google regelmäßig Updates für die Telefone mit neuen Funktionen – nämlich Pixel Drops.

In der Vergangenheit wurden Funktionen wie Circle to Search, Material 3 Expressive und viele weitere hinzugefügt. Während einige argumentieren, dass diese einfach Teil der Android-Veröffentlichung sein sollten, ist es eine großartige Möglichkeit, die Geräte upzudaten und die Entwicklung das ganze Jahr über fortzusetzen.

Der nächste Pixel Drop wird irgendwann im November oder Dezember erwartet und die Themenfunktion steht auf der Liste. Sie wird den Nutzer*innen ermöglichen, das Thema deines Telefons mit einem Tippen zu ändern, und Google hat die Themen-Pack-App veröffentlicht, die es antreiben wird. Sie ist jetzt für Pixel-Besitzer*innen im Play Store installierbar, aber man kann sie noch nicht wirklich nutzen.

Um die App zu verwenden, ist ein Update des bestehenden „Wallpaper und Style“-Tabs der Startseite erforderlich, um Themen hinzuzufügen, sodass sie alle Optionen abrufen kann, die die App bereitstellen wird. Im Wesentlichen ist die jetzt verfügbare App eine System-App, die keine Benutzeroberfläche hat.

(Image credit: Google)

Was werden Themen-Packs bieten?

Glücklicherweise können wir dank der Auflistung im Play Store sehen, wie dies funktionieren wird. Es wird die Anpassung eines Pixel „in einem Tippen“ ermöglichen. Dazu gehören Hintergrundbilder, Symbole, Sounds, GIFs und mehr – wobei Google sagt, dass es saisonale Themen-Packs anbietet.

Das erste Thema ist Wicked: For Good, inspiriert von der Fortsetzung des Films Wicked aus dem Jahr 2024.

Dass das Thema auf einem neuen Blockbuster-Film basiert, ist ein wenig verdächtig und lässt mich vermuten, dass etwas Geld Besitzer*innen gewechselt hat, um eine Premium-One-Click-Funktion auf Google-Geräten zu erhalten.

Aber wie auch immer, für Fans von Wicked wird es eine schöne einfache Möglichkeit sein, deinem Telefon mit allgemeinen Wicked, Glida- oder Elphaba-Optionen einen Hauch von Magie zu verleihen.

Ob du das bestehende Flair deines Telefons (das du bereits stundenlang perfektioniert hast) mit einem einzigen Klick über den Haufen werfen möchtest, ist etwas anderes. Aber man braucht nicht viel Fantasie, um zu sehen, wie Google sich mit verschiedenen neuen Events zusammenschließen wird, um regelmäßige Themen zu Pixel zu bringen.

Wie gesagt, während die App zum Download bereitsteht, gibt es keinen Sinn, da du sie ohne den Pixel Drop, der die neue Funktion unterstützen wird, nicht verwenden können. Also erstmal abwarten und Tee trinken.