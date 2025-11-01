Das nächste Google Pixel-Update könnte weit mehr als nur Fehlerbehebungen bringen.

Kurze Zusammenfassung Der nächste Pixel Drop wird laut einem kürzlichen Leak eine Reihe neuer Funktionen für Pixel-Geräte bringen. Es wird neue Thematisierungsoptionen, eine Erweiterung der Fähigkeiten von Pixel Studio und neue Pixel VIP-Benachrichtigungen geben.

Google aktualisiert seine Geräte regelmäßig durch Pixel Drops – geplante vierteljährliche Updates, die nicht nur Fehler beheben, sondern auch Funktionen einführen oder verfeinern, die das Telefon bietet. Und der Inhalt des nächsten Pixel Drops könnte gerade geleakt worden sein.

Der Pixel Drop ist zu einem der Vorteile geworden, ein Pixel-Telefon zu besitzen. Nicht nur erhält man Android-Updates zuerst, sondern Pixel Drops ermöglichen es Google, im Laufe des Jahres neue Funktionen einzuführen, während einige andere Hersteller wirklich nur jährlich Funktionen hinzufügen.

Man könnte argumentieren, dass der Inhalt des Pixel Drops hätte angewendet werden können, wenn ein Pixel-Gerät auf eine neue Android-Version aktualisiert wurde, aber Google hat eine Funktion aus der progressiven Entwicklung gemacht. Manchmal wissen wir, was in einem Pixel Drop kommt, weil Google diese Funktion zuvor angeteasert hat, manchmal wird sie durch Entwickler-Betas enthüllt – und manchmal leakt sie einfach, was hier passiert sein könnte.

Der nächste Pixel Drop ist für Dezember geplant, aber ein Leak auf Telegram scheint zu enthüllen, was es enthalten könnte (via 9to5Google). Es zeigt, dass Google möglicherweise Themenpakete, Pixel Studio-Animationen und Pixel VIP-Benachrichtigungen hinzufügt.

(Image credit: Mystic Leaks / 9to5Google)

Der Pixel-Ansatz zur Thematisierung scheint eine Möglichkeit zu sein, „sofort anzupassen“, mit einem Klick, um das Hintergrundbild, die Symbole, GIFs und Sounds zu ändern. Dies wird in den Einstellungen für Hintergrund & Stil des Telefons verfügbar sein, wobei der Leak enthüllt, dass ein Wicked-Thema verfügbar sein wird.

Es sieht so aus, als sei die Idee, dass sofortige Änderungen vorgenommen werden können, ohne herumzuspielen, was den Prozess reibungsloser und schneller macht. Die Verfügbarkeit eines Wicked-Themas deutet darauf hin, dass dies eine Fortsetzung von Googles Bestrebungen sein könnte, andere Marken einzubeziehen (was wir zuvor beispielsweise von Marvel gesehen haben).

Pixel Studio – die App, die ein Hub für die KI-Generierung von Bildern ist – erweitert seine Fähigkeiten um Animationen. Dies wird es ermöglichen, ein Bild zu erstellen und ihm Bewegung zu verleihen.

Das letzte, was enthüllt wurde, ist eine Erweiterung der Pixel VIPs. Dies ist derzeit ein Widget (das auf meinem Pixel wirklich klobig ist), das schnellen Zugriff auf wichtige Kontakte bietet und Nachrichten (einschließlich WhatsApp), Standort (falls geteilt) und andere Details zusammenführt – alles mit einem Klick.

Pixel VIP wird Prioritätsbenachrichtigungen erhalten, wobei das Kontaktfoto des VIPs in der Statusleiste erscheint, sodass du weißt, dass du Nachrichten von jemandem Wichtigen hast. Das klingt nach einer guten Weiterentwicklung des VIP-Systems, das selbst eine Weiterentwicklung der Favoritenkontakte ist.

Natürlich ist dieser Leak keine Garantie dafür, dass das tatsächlich passieren wird – es könnte einfach ein laufendes Projekt sein und Google könnte seine Meinung kurzfristig ändern. Also - erstmal abwarten und Tee trinken.