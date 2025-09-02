Ich könnte bereits das beste Handy 2026 gefunden haben: Googles brandneues Pixel

Erst vor einer Woche hat Google seine neuesten Handys der Pixel-10-Serie vorgestellt, bei einem ungewöhnlichen Event, moderiert von Jimmy Fallon. Es war verrückt, teilweise auch ziemlich lustig und hat die Meinungen definitiv gespalten.

Ich benutze das Google Pixel 10 Pro XL, nachdem ich mein Samsung Galaxy S25 Ultra getauscht habe – und selbst in dieser kurzen Zeit habe ich das Gefühl, dass ich vielleicht schon das beste Handy 2026 in den Händen halte. Klingt vielleicht etwas voreilig, aber ich bin echt beeindruckt.

Das Internet ist jetzt voll mit Pixel-10-Pro-XL-Rezensionen, da bin ich mir sicher. Denn das offizielle Embargo für alle Pixel-10-Handy-Reviews wurde am 27. August um 19 Uhr aufgehoben. Das neue Fold erscheint erst später im Jahr.

Ich habe schon einen Teil meiner Rezension geschrieben, aber ehrlich gesagt habe ich das neueste Pixel-Handy noch nicht lange genug selbst benutzt, um ein finales Fazit zu ziehen. Ich muss noch einige Kamera- und Batterietests durchführen. Trotzdem kann man es bereits kaufen und in den Geschäften ausprobieren.

Ich bin mir sicher, dass Googles Algorithmen bereits alle wichtigen Punkte aus den Live-Rezensionen in einer kuratierten AI-Zusammenfassung gebündelt haben. Deshalb habe ich mich entschieden, zur Abwechslung einen 5-Punkte-Plan zu erstellen, der zeigt, warum ich Googles neues Flaggschiff so sehr mag und welche möglichen Schwächen es trotzdem hat.

1. Design, das mit Samsung konkurriert

(Image credit: Future / Mike Lowe)

Ich war langjähriger Pixel 9 Pro XL Nutzer im Jahr 2024, und wenn du in der gleichen Position bist, dann wirst du wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, viele Unterschiede zwischen ihm und dem Pixel 10 Pro XL zu erkennen.

Was meiner Meinung nach ein Vorteil ist, kein Nachteil. Dieses Design mit abgerundeten Ecken und seinem Metallrahmen wirkt schlicht, aber elegant. Es fehlt nur das flache Display und markante Design der Rückkamera, das für sich allein steht – und Googles Look kann in Sachen Ästhetik problemlos mit dem Samsung Galaxy S25 Ultra mithalten.

Die Landschaft der besten Android-Handys hat sich jedoch schnell verändert, was man im Hinterkopf behalten sollte. Nimm zum Beispiel das superdünne Samsung Galaxy S25 Edge: Es ist so viel schlanker, dass es sich wie ein komplett anderes Erlebnis anfühlt.

Das Gefühl spielt natürlich eine große Rolle. Das Google-Handy liegt mit seiner matten Glasrückseite super angenehm in der Hand. Fingerabdrücke sieht man kaum, aber kleine Staubkörnchen setzen sich gern an den Rand der Kamera.

2. Android in seiner besten Form

(Image credit: Future / Mike Lowe)

Wenn ich das elegante Design mit dem neuesten Android von Google kombiniere, merke ich sofort: Das Erlebnis ist anders als alles, was ich bisher benutzt habe.

Von dem Moment an, als ich begann, Passwörter in Apps einzugeben, fiel mir sofort auf: Der Soundeffekt, den Google fürs Zahlenfeld verwendet, klingt anders als sonst, und richtig gut. Subtile Details können viel ausmachen, und das ist ein perfektes Beispiel dafür.

Die Möglichkeit, das Display-Layout anzupassen – also die Symbolgröße, die Textgröße separat und sogar die Tastaturskala – hebt das Benutzererlebnis ebenfalls auf ein ganzes neues Level. Bei der hohen Auflösung des Bildschirms habe ich mich entschieden, mehr Inhalte aufs Display zu quetschen. Für mich sieht das nicht nur großartig aus, sondern ist auch viel praktischer.

Android 16 bringt auch das, was Google Material 3 Expressive nennt. Ich kann damit alle möglichen Anpassungen vornehmen – von Live-Effekten auf dem Hintergrundbild des Sperrbildschirms (inklusive eigener Bilder) bis hin zu farbübergreifenden App-Themen und Schriftarten/Typografie. So kann ich das System überall genau so einstellen, wie es mir gefällt.

3. Eine interessante Sichtweise auf den Akku

(Image credit: Future / Mike Lowe)

Ich teste den Akku immer noch, denn wie bei jedem neuen Handy schwankt die Laufzeit in den ersten Tagen ziemlich. Aber Google hat die Kapazität seit dem Pixel 9 Pro XL erhöht. Wie viel genau, kann ich ohne detaillierte Infos nicht sagen, trotzdem ist das auf jeden Fall ein willkommener Fortschritt.

Das Handy ist auch Qi2-kompatibel. Das bedeutet, dass Magnete im Rücken dafür sorgen, dass Ladegeräte einfach „einrasten“. Ich habe das allerdings nicht ausprobiert, weil ich kein Qi2-Ladepad habe und auch keines mit dem Handy geliefert wird.

Magnete brauchen natürlich Platz, und mit Googles schnellerem Laden – jetzt bis zu 45 W, früher waren es 37 W – bin ich beeindruckt, dass gleichzeitig auch die Akkukapazität erhöht wurde. Kabelloses Laden mit 15 W funktioniert ebenfalls.

Ein Wort zur Langlebigkeit, da Android Authority letzte Woche berichtete, dass sich Googles Battery Health Assistance-Funktion nicht deaktiviert lässt. Das bedeutet, dass das Handy nach etwa 200 Ladezyklen das Laden verlangsamt, um den Akku länger zu schonen. So bleibt das Gerät über die Zeit haltbarer, es dauert dann einfach länger, bis es vollgeladen ist.

Jetzt, nachdem ich das Pixel 10 Pro XL fünf Tage genutzt habe, finde ich die Akkulaufzeit ziemlich ordentlich. Ich bin noch in der Phase, in der ich es bis zum Schlafengehen im Energiesparmodus nutze, aber nach ein paar weiteren Tagen habe ich ein klareres Bild.

4. Kameras versprechen viel

(Image credit: Future / Mike Lowe)

Vielleicht ist der spannendste Teil eines jeden Google Pixel Handys das Kamerasetup. Google hat die rechnergestützte Fotografie schon lange vorangetrieben und vor ein paar Jahren die beeindruckende Night Sight-Technologie eingeführt, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen für gute Aufnahmen sorgt. Damals konnte nur Huawei wirklich mithalten.

Solche Funktionen haben sich nur weiter verbessert und bringen die Pixel-10-Serie an die Spitze dessen, was man von einer Smartphone-Kamera erwarten kann. Und das nicht, weil sie die meisten Linsen oder die größten Sensoren hat (das tut sie nicht), sondern dank des Tensor G5, der Software und der cloudbasierten Verarbeitung.

Es geht sogar über das normale Fotoerlebnis hinaus, mit Funktionen wie Googles Gemini AI, die deine Aufnahmen kombinieren, Standorte ändern, Kostümwechsel hinzufügen und allerlei andere coole Bearbeitungen vornehmen kann. Ich denke, das wird ein großer Teil der zukünftigen „Google Kamera“-Erfahrung sein.

Aus Hardware-Sicht macht Google mit dem Pixel 10 Pro XL keine halben Sachen. Sein Rückkamera-Gehäuse ist vielleicht massiv (heutzutage scheint das bei Flaggschiffen üblich zu sein, abgesehen vom Pixel 9a, das genau das Gegenteil ist), aber darin steckt ein Trio aus großartigen Objektiven und Sensoren.

Zugegeben, die Kamera-Hardware ist größtenteils die gleiche wie beim Vorgänger, nur mit verbesserter Stabilisierung für das Hauptobjektiv. Trotzdem hat mich diese Ausstattung schon beeindruckt – also erwarte ich Großes von diesem Setup.

5. Gibt es Schwächen?

(Image credit: Future / Mike Lowe)

Insgesamt liebe ich das Pixel 10 Pro XL. Es bringt willkommene Upgrades gegenüber seinem Vorgänger – ein helleres Display, einen größeren Akku, schnelleres Laden, Qi2-Ladekompatibilität und mehr Leistung durch den Tensor G5 – behält aber gleichzeitig den Kern dessen bei, was seinen großformatigen Vorgänger so besonders gemacht hat.

Ja, der Metallrahmen wird bei mir vermutlich in wenigen Tagen Kratzer abbekommen. Und nein, ich kann Googles Gemini Pro nicht kostenlos für ein Jahr nutzen – anscheinend gilt das nicht für Pixel-9-Pro-(XL)-Nutzer:innen, die in den letzten 12 Monaten Anspruch erhoben haben (ich habe Googles PR um Klarstellung gebeten). Außerdem könnte der Preis für manche eine Hürde sein, besonders wenn man sieht, wie stark das Vorgängermodell im Preis gefallen ist.

Nachdem ich gerade von meinem Samsung Galaxy S25 Ultra gewechselt bin, finde ich das Google Pixel 10 Pro XL schon jetzt richtig überzeugend. Für mich könnte es das „Handy von 2026“ werden. Mehr dazu erzähle ich, sobald meine vollständige Rezension fertig ist.