Google Pixel 10 Pro Fold ist hier, um Samsung im Zaum zu halten – mit zwei Premieren für faltbare Telefone!

Kurze Zusammenfassung Google hat gerade das Pixel 10 Pro Fold vorgestellt. Es verfügt über ein paar Weltneuheiten für den Markt der faltbaren Telefone.

2025 war bereits ein fantastisches Jahr für faltbare Telefone – und jetzt gibt es noch ein weiteres. Bei seinem Made by Google Event hat die Marke das Google Pixel 10 Pro Fold vorgestellt, das darauf abzielt, den Wettbewerb noch intensiver zu gestalten.

Als drittes Gerät im faltbaren Katalog der Marke – nach dem ursprünglichen Google Pixel Fold und dem letztjährigen Fünf-Sterne Google Pixel 9 Pro Fold – fühlt sich dies wie ein richtiges Erwachsenwerden an. Die Eigenheiten und Macken der Vergangenheit sind verschwunden, ersetzt durch ein solides Gerät mit einem wirklich beneidenswerten Datenblatt.

Beginnen wir mit dem wohl wichtigsten Teil eines faltbaren Geräts – dem Scharnier. Dieses wurde hier neu gestaltet, wobei die Marke sich für ein scharnierloses Design entschieden hat. Das Ergebnis ist doppelt so robust wie die vorherige Version und wurde für über zehn Jahre Falten getestet.

(Image credit: Google)

Es bietet auch ein Paar neue Funktionen, die eine Premiere auf dem Markt für faltbare Telefone darstellen. Erstens ist das eine IP68-Wasser- und Staubschutzklasse. Das sollte den Nutzern zusätzliches Vertrauen geben, die es auf Herz und Nieren prüfen können.

Die andere Premiere für faltbare Telefone ist die Integration des Qi2 Wireless Charging. Das ist etwas, das in der gesamten Pixel 10 Reihe zu finden ist und sollte iPhone MagSafe ähnliches Laden und Zubehör mit den neuen Pixelsnap-Zubehörteilen bieten.

(Image credit: Google)

Man könnte denken, dass diese Integration einen Kompromiss bei der Batteriekapazität bedeutet, aber das stimmt auch nicht. Mit 5.015mAh ist es die größte Batterie, die jemals in ein Pixel Fold Gerät eingebaut wurde und sollte mehr als fähig sein, die täglichen Aufgaben der meisten Nutzer*innen zu bewältigen.

Es gibt sogar neue Software auf dem Gerät. Instant View ermöglicht es dir, kürzlich aufgenommene Fotos neben der Kamera auf dem inneren Display zu sehen und mit dem Split Screen Modus kannst du Apps über den Bildschirmrand hinaus vergrößern, um zusätzlichen Platz schaffen und ein neuer Gaming-Modus ermöglicht es dir, das Spiel auf der einen Hälfte des internen Displays zu sehen, während du es auf der unteren Hälfte steuerst.

Mit ca. €2.026 ist es sicherlich nicht das, was man als erschwinglich bezeichnen würde, aber es ist auf dem gleichen Niveau wie die Konkurrenz.