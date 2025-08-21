Google Pixel 10-Reihe kommt mit Verbesserungen bei Lade- und Kamerafunktionen

Kurze Zusammenfassung Die Google Pixel 10-Reihe ist offiziell da! Die Geräte bieten ein anständiges Maß an Upgrades gegenüber der vorherigen Generation, einschließlich Qi2-Ladung.

Nach monatelangen Leaks und Gerüchten, die aus jeder Ecke und Ritze quollen wie eine Cartoon-Figur, die nach einem Schusswechsel etwas trinkt, ist die Google Pixel 10-Reihe offiziell da!

Es sieht auch so aus, als hätte sich das Warten gelohnt. Während es im Vergleich zur vorherigen Google Pixel 9-Reihe keine drastischen Änderungen gibt, gibt es genügend kleine Anpassungen, um die Handys zu einer Top-Wahl für die meisten Android-Handy-Fans zu machen.

Das Basismodell bekommt ein bedeutendes Update mit einer neuen Telekamera, die zu seinem rückseitigen Array hinzugefügt wird. Das bedeutet, dass du das volle Weitwinkel-, Ultraweitwinkel- und Teleangebot hast, das normalerweise Profi-Geräten vorbehalten ist.

Andernorts können sich Nutzer*innen auf ein erstklassiges Actua-Display freuen – mit 3.000 Nits Spitzenhelligkeit – aufgerüstete Lautsprecher, den neuen Tensor G5-Chip mit 12 GB RAM, über 30 Stunden Akkulaufzeit und integrierte Qi2-Wireless-Ladung.

Wenn du dich für ein Pro-Level-Handy entscheiden möchtest, gibt es immer noch zwei Größen zur Auswahl. Wie wir es bei früheren Generationen des Geräts gesehen haben, werden sowohl ein Pixel 10 Pro als auch ein Pixel 10 Pro XL angeboten, da die Marke sagt, dass die Nutzer*innen die Wahl der Größen lieben.

Diese verfügen über einen noch besseren Superzoom, der dir mit Hilfe einiger KI-Anpassungen auf 100x bringt. Das bedeutet, dass du Fotos von fast allem von fast überall aus machen kannst – physische Nähe ist wirklich kein großes Hindernis mehr!

Es bietet auch die bisher beste Selfie-Kamera, während ein 3.300 Nits Display 10 % heller ist als das vorherige Modell mit reduziertem Stromverbrauch. Diese Handys verfügen über 16 GB RAM, was laut der Marke die beste KI-Leistung bietet und die XL-Variante bietet das beste Audio, das je auf einem Pixel zu finden war, komplett mit zusätzlicher Basswiedergabe.

Die Preise sind in der folgenden Tabelle aufgeführt (Preise sind approximiert):

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Google Pixel 10 Google Pixel 10 Pro Google Pixel 10 Pro XL GBP £799 £999 £1,199 EUR (ca.) €926 €1,158 €1,390 USD (ca.) $1,081 $1,352 $1,623 AUD (ca.) $1,663 $2,079 $2,495