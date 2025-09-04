Eufys neue Bullet-Sicherheitskamera ist da – und sie verfügt über das bislang fortschrittlichste Solarpanel des Herstellers

Kurze Zusammenfassung Eufy hat seine neue Bullet-PTZ-Sicherheitskamera auf der IFA 2025 vorgestellt. Die EufyCam S4 verfügt über zwei Kameralinsen in einem Gerät und ihr bisher leistungsstärkstes Solarpanel für konstantes Aufladen.

Die EufyCam S4 ist eine Bullet-PTZ-Kamera, was bedeutet, dass sie eine „Bullet“-Kamera mit Schwenk-, Neige- und Zoom-Funktionalität kombiniert, um breitere Winkel und Ansichten zu erfassen. Eufy hat dies erreicht, indem eine Kamera auf die andere gestapelt wurde, sodass man eine klarere Sicht darauf hat, was außerhalb seines Hauses passiert.

Mit ihrem 16 MP Dreifachobjektiv bietet die EufyCam S4 130° feste Weitwinkelansichten und 360°-Verfolgung. Sobald die Bullet-Kamera ein Ziel erkennt, fixiert die PTZ-Funktion es und verfolgt es, bis das Motiv aus dem Bild verschwindet. Die Kamera verfügt außerdem über eine 4K+ Dual 2K Auflösung und vier LED-Scheinwerfer für farbige Nachtsicht.

Immer mehr Sicherheitskameras werden jetzt mit Solarpanels für konstantes, umweltfreundliches Aufladen entwickelt. Die EufyCam S4 bildet da keine Ausnahme, und Eufy behauptet, dass es das bisher leistungsstärkste Solarpanel ist.

Das Solarpanel der EufyCam S4 benötigt mindestens eine Stunde direktes Sonnenlicht pro Tag für eine vollständige Aufladung. Noch besser ist, dass das Solarpanel abnehmbar ist, sodass es auf der Kamera sitzen kann oder an einen Ort bewegt werden kann, wo es mehr Sonnenlicht erhält.

(Image credit: Eufy)

Mit Blick auf die Erkennung hat Eufy die EufyCam S4 mit vielen Tracking-Funktionen ausgestattet. Sie zoomt automatisch bis zu 50 Meter, um mehr Details zu erfassen, und zoomt heraus, wenn mehr Menschen oder Objekte im Bild erscheinen.

Die EufyCam S4 arbeitet auch mit ihrer HomeBase S360 – die separat verkauft wird – die über BionicMind AI-Erkennung verfügt, die Gesichter, Menschen, Haustiere und Fahrzeuge erkennt und detektiert. Die HomeBase S360 schaltet auch verschlüsselten lokalen Speicher frei, sodass sie kein monatliches Abonnement erfordert.

Apropos Abonnements, die EufyCam S4 verwendet Radar und PIR, um Fehlalarme und Benachrichtigungen über die Eufy-App zu minimieren. Die App ermöglicht es einem auch, Zonen und Zeitpläne anzupassen, sodass das eingebaute rote und blaue Warnlicht und die Sirene nur ausgelöst werden, wenn eine potenzielle Bedrohung oder ein Eindringling erscheint.

Preise und Verfügbarkeit der EufyCam S4 wurden noch nicht bekannt gegeben, aber angesichts des Erfolgs von Eufy auf dem Sicherheitskameramarkt in diesem Jahr könnte die EufyCam S4 das bisher beste Outdoor-Modell sein.