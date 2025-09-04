Dolby Vision 2 steht bevor – man könnte sagen, das größte TV-Upgrade seit einer Generation

Kurze Zusammenfassung Dolby Vision 2 ist die nächste Stufe von Dolbys HDR-Bildtechnologie und führt eine Reihe neuer Funktionen ein, um das Seherlebnis zu verbessern. Neue Fernseher, die von Hisense angekündigt werden sollen, gehören zu den ersten, die es unterstützen.

Dolby hat die nächste Generation seiner HDR-Bildtechnologie angekündigt: Dolby Vision 2.

Die neue Version nutzt eine überarbeitete, leistungsstärkere Bild-Engine, um TV- und Film-Inhalte noch besser darzustellen – inklusive Live-Sport und Games.

Neben präziserem HDR setzt die Technologie auf KI, um Bilder zu optimieren. Unter dem Label Content Intelligence stehen Tools bereit, die das TV-Bild abhängig vom Inhalt und den Umgebungsbedingungen verbessern.

Dazu gehört Light Sense, das die Bilddarstellung an die Lichtverhältnisse im Raum anpasst – eine Weiterentwicklung von Dolby Vision IQ mit neuen Referenzdaten und fortschrittlicherer Erkennung.

Precision Black sorgt dafür, dass dunkle Bildbereiche klarer und detaillierter wirken, ohne Schwarztöne oder die künstlerische Absicht zu beeinträchtigen.

Für Sport- und Gaming-Inhalte gibt es spezielle Optimierungen, darunter Weißpunkt-Anpassungen und Bewegungssteuerung.

Die neue Funktion Authentic Motion erlaubt es Studios und Broadcastern, Judder Szene für Szene zu reduzieren, wenn sie Dolby Vision 2-Inhalte produzieren.

Wann wird mein Fernseher Dolby Vision 2 bekommen?

Leider wird Dolby Vision 2 nicht als Upgrade für bestehende TVs oder Projektoren verfügbar sein. Zwar ist das neue Format abwärtskompatibel zu herkömmlichem Dolby Vision, du benötigst jedoch ein Gerät, das Dolby Vision 2 unterstützt.

Hisense ist der erste TV-Hersteller, der Kompatibilität angekündigt hat, mit neuen Modellen, die diese Woche auf der IFA 2025 in Berlin vorgestellt werden. Sie setzen auf den MediaTek Pentonic 800 Prozessor mit der „Miravision“ Pro PQ Engine – der erste Chip, der Dolby Vision 2 unterstützt.

„Das ist genau die Art von Innovation, die Hisense-Kund*innen von Premium-Fernseherlebnissen erwarten“, sagt Sonny Ming, General Manager von Hisense TV Product Marketing. „Dolby Vision 2 zusammen mit Hisense RGB-MiniLED-Technologie liefert nicht nur beeindruckende Bilder, sondern erhöht auch das Potenzial von TVs mit ultrabreitem Farbraum und extrem hoher Helligkeit – etwas, das bisher nicht möglich war.“

Studios müssen ihre Filme und Serien ebenfalls in Dolby Vision 2 codieren; als Erstes hat CANAL+ seine Unterstützung angekündigt.