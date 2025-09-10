Dieser Ecovacs Saugroboter könnte der beste sein, den wir je gesehen haben – dank seines cleveren neuen Ladesystems

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Ecovacs hat auf der IFA 2025 den neuen Deebot X11 OmniCyclone vorgestellt. Er kombiniert schnelles GaN-Laden, starke Saugleistung, fortschrittliches Wischen und smarte Navigation, um auch größere Wohnungen und hartnäckigen Schmutz zu bewältigen. Den neuen Deebot X11 OmniCyclone bekommst du in Deutschland für 1.299 Euro (UVP) und du kannst ihn bereits bei Händlern wie MediaMarkt, Saturn und Amazon bestellen.

Wenn es eine Sache gab, die auf der IFA letzte Woche nicht fehlte, dann waren es Saugroboter. Eufy stellte nach dem Erfolg seines Vorgängers den Omni S2 vor, und Roborock brachte gleich mehrere starke Konkurrentenmehrere starke Konkurrenten auf den Markt. Ecovacs stach jedoch mit einer der beeindruckendsten Ankündigungen heraus.

Die Firma hat gerade ihr neuestes Flaggschiff, den Deebot X11 OmniCyclone, enthüllt, und er steckt voller beeindruckender Funktionen, von denen ich dir unbedingt erzählen muss.

Der neue Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone ist in Deutschland für 1.299 Euro (UVP) erhältlich. Du kannst ihn bei Ecovacs direkt, oder bei verschiedenen anderen Händlern bestellen.

(Image credit: ECOVACS)

Es ist kein Geheimnis, dass die begrenzte Laufzeit bei herkömmlichen Saugrobotern zu den frustrierendsten Nachteilen gehört. Doch anstatt langer Lade-Pausen nutzt der X11 die PowerBoost GaN-Schnellladetechnologie, um seinen Akku während kurzer Dock-Zyklen schnell aufzuladen. Zusammen mit dem verbesserten Blast-Saug-System von Ecovacs sorgt das für eine starke, ununterbrochene Reinigung, auch in größeren Wohnungen und bei komplexen Grundrissen.

(Image credit: ECOVACS)

Weitere Upgrades sind der Ozmo Roller 2.0 Wischmopp, der auch mit eingetrockneten und fettigen Flecken fertig wird, und TruEdge 3.0, das bis direkt an die Fußleisten reinigt, ohne Wände zu verschrammen. Die neu designte Omni Station verzichtet komplett auf Staubbeutel und setzt stattdessen auf das PureCyclone 2.0-System. Das reduziert Verstopfungen, Verbrauchsmaterialien und den Wartungsaufwand nach dem Reinigen.

Auch die Mobilität wird durch das TruePass 4WD-System verbessert, wodurch der X11 Hindernisse von bis zu 4 cm Höhe überwinden kann, ohne stecken zu bleiben. Für hartnäckige Verschmutzungen gibt es eine Wischreinigung mit 75 °C heißem Wasser und ein doppeltes Reinigungslösungs-System, das auch hartnäckigen Schmutz mühelos bekämpft.