Dieser smarte Saugroboter wechselt sein Wischmodul je nach Raumtyp – und ich habe ihn live getestet

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Dreame hat die Einführung seines neuen Matrix10 Ultra Saugroboters angekündigt. Er wechselt automatisch zwischen drei Mopp-Typen – Scheuer-Mopps für Küchen, Schwamm-Mopps für Badezimmer und ThermoMopps für andere Räume – sodass jeder Boden die richtige Reinigung erhält. Er ist jetzt auf Amazon für 1.399 Euro erhältlich, mit einem Einführungsrabatt von 200 Euro in der ersten Woche.

Die Art und Weise, wie sich die besten Saugroboter in den letzten Jahren entwickelt haben, ist ziemlich verrückt. Wir haben Modelle gesehen, die Arme und Beine bekommen, und sogar solche, die Treppen steigen können. Gestern jedoch stieß ich auf etwas, das ich noch nie zuvor gesehen hatte, und ich konnte es kaum erwarten, es zu teilen.

Dreame hat gerade eine ganze Reihe neuer Produkte angekündigt, darunter einen neuen intelligenten kabellosen Staubsauger und sogar einen KI-Haartrockner. Doch das, was wirklich meine Aufmerksamkeit erregte, ist der Matrix10 Ultra, der als weltweit erster intelligenter Saugroboter mit Multi-Mopp-Wechsel bezeichnet wird.

Dieses clevere Gerät kommt mit einer Dockingstation für mehrere Wischmodule und einem Fach für drei Reinigungslösungen. Das bedeutet: Es kann bis zu drei Wischaufsätze gleichzeitig aufnehmen und wechselt automatisch, je nachdem, welcher Raum oder welche Reinigung gerade ansteht. Ich weiß – ich war auch erstmal völlig baff.

(Image credit: Lizzie Wilmot / T3)

Bei den Wischmodulen gibt’s Nylon-Bürsten-Mopps für fiese Fettflecken auf Küchenböden, Schwamm-Mopps für Bäder, die das Wasser speichern, und Thermo-Mopps für normale Räume, die die Temperatur konstant halten – für gründlichere Reinigung.

Obendrauf hat der Matrix10 Ultra ein HyperStream Detangling DuoBrush an Bord: Eine Gummibürste mit speziellen Borsten, die Staub aufnimmt, und eine TPU-Gummibürste für Teppiche, die sich auf glatten Böden automatisch anhebt, um Energie zu sparen.

Technisch kann sich der Roboter auch sehen lassen: Das ProLeap System plus Triple-Wheel AgiLift Chassis meistert Hindernisse bis zu 8 cm, und VersaLift Navigation sorgt dafür, dass er unter niedrige Möbel kommt. Dazu kommen 30.000 Pa Saugleistung, TÜV-geprüfte leise Reinigung, Dual Omni-Scrub Mopping, ThermoHub Wischmodul-Selbstreinigung bei 100 °C und sogar Intelligent Pet Care – kurz gesagt: Ein echt mit Features vollgepackter Hightech-Roboter.

(Image credit: Lizzie Wilmot / T3)

Ich war gestern kurz in London, um das Teil mal auszuprobieren, und ich muss sagen: Ich war echt beeindruckt. Der Roboter gleitet superleicht durch die Räume, und das Wischmodul-Wechsel-System live im Inneren zu sehen, war richtig faszinierend.

Der Dreame Matrix10 Ultra ist jetzt bei Amazon erhältlich für 1.399 Euro, in der ersten Woche gibt’s einen Start-Rabatt von 200 Euro.

Ich freue mich darauf, ihn bald genauer zu testen, aber bis dahin kann ich sagen: So einen Saugroboter-Trend kann ich nur feiern.