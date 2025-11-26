Nass‑Trocken-Staubsauger kontra normale Staubsauger: Was ist der Unterschied und welchen sollte man kaufen?

Mit der Zeit wird die Auswahl an Haushaltsreinigungsgeräten immer größer. Es gibt inzwischen für fast alles eine Roboter-Version und etwa 200.000 verschiedene Marken zur Auswahl. Manchmal ist es jedoch schön, die Dinge auf das Wesentliche zu reduzieren und sich auf zwei Haupttypen zu konzentrieren – den Nass‑Trocken‑Sauger und den herkömmlichen Staubsauger.

Vielleicht denkst du, der Unterschied zwischen diesen beiden sei ziemlich offensichtlich – und du hättest recht – aber es steckt tatsächlich mehr dahinter, als man auf den ersten Blick sieht. Dinge wie Wartung, Kosten und Design können eine große Rolle dabei spielen, welcher für dich am besten geeignet ist.

Also habe ich alles unten für dich analysiert – und bevor du wieder gehst, schau dir unbedingt den einen kabellosen Staubsauger an, den ich diesen Black Friday genau im Auge behalten werde!

Was ist der Unterschied?

Der Hauptunterschied zwischen einem Nass‑Trocken‑Staubsauger und einem normalen Staubsauger ist, wofür sie gebaut sind. Wie der Name schon sagt, kann ein Nass‑Trocken‑Sauger sowohl Flüssigkeit als auch trockenen Schmutz bewältigen, während dein Standardstaubsauger nur für Staub, Schmutz und Tierhaare gemacht ist.

Nass‑Trocken‑Sauger haben außerdem eine robustere Innenausstattung – sie verwenden einen speziellen Filter und einen korrosionsbeständigen Behälter, der Flüssigkeiten sicher aufnehmen kann, ohne den Motor zu beschädigen.

Welcher ist leichter zu warten?

Wenn es um den täglichen Gebrauch geht, gewinnt ein normaler Staubsauger eindeutig wegen seiner Einfachheit. Es sind keine Flüssigkeiten im Spiel, und man muss nur einen Staubbehälter entleeren (oder einen Beutel zu wechseln) oder hin und wieder einen Filter zu waschen.

Wohingegen Nass‑Trocken‑Sauger ein paar zusätzliche Aufgaben mit sich bringen. Da sie sowohl Flüssigkeiten sowie Staub und Dreck aufnehmen, musst du nach dem Nassbetrieb die Tanks ausspülen und trocknen, Filter auf Feuchtigkeit prüfen und sicherstellen, dass nichts Feuchtes zurückbleibt, was zu Schimmel oder unangenehmen Gerüchen führen könnte.

Welcher ist günstiger?

Im Allgemeinen sind die besten kabellosen Staubsauger die preiswertere Option. Sie sind nur für die Trockenreinigung gebaut, daher ist die Technik im Inneren einfacher, besonders da keine wasserdichten Teile oder verstärkten Behälter benötigt werden.

Das heißt aber nicht, dass die Preise nicht je nach Marke variieren, und einige Modelle bieten inzwischen das Beste beider Welten. Zum Beispiel kann Dysons neuester V16 Pistol Animal mit dem Submarine-Aufsatz nachgerüstet werden und so zu einem Nass‑Trocken‑Reiniger werden. Er ist nicht die günstigste Option, kann aber kosteneffizienter sein, als zwei separate Geräte zu kaufen.

Welchen sollte ich kaufen?

Wenn deine Reinigungsroutine hauptsächlich aus Alltagsschmutz wie Staub, Krümeln und Tierhaaren besteht, reicht ein kabelloser Staubsauger völlig aus. Er ist leichter, einfacher zu verstauen und perfekt für schnelle Reinigungen.

Wenn du jedoch regelmäßig nasse Flecken aufwischst, mit Garagenstaub zu tun hast oder geflieste bzw. harte Böden reinigst, dann ist ein Nass‑Trocken‑Sauger definitiv eine Überlegung wert. Er mag sperriger und etwas teurer sein, ist aber weitaus vielseitiger und leistungsstärker.