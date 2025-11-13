Tapos neuester Saug- und Wischroboter könnte Hausarbeit endlich überflüssig machen

KURZFASSUNG Tapo hat soeben den RV50 Pro Omni vorgestellt, den neuesten Saug- und Wischroboter der Marke. Er kombiniert 15.000 Pa Saugkraft mit smarten Features wie Dual-Laser-Hindernisvermeidung, automatischer Mop-Entnahme und einer 60-Grad-Heißwasserreinigung für einfache Wartung. Er soll noch diesen Monat für 799 Euro bzw. rund 1.000 US-Dollar auf den Markt kommen und könnte eines der fortschrittlichsten und wartungsärmsten Reinigungssysteme werden, die wir bisher gesehen haben.

Wie du wahrscheinlich inzwischen weißt, lasse ich mich nicht so leicht beeindrucken, wenn es um die besten Saugroboter geht. Ich habe genug Modelle getestet, um zu wissen, dass nicht jedes seinen Preis wert ist. Aber ab und zu ist eins dabei, das wirklich heraussticht, wie zum Beispiel der Eufy Omni S1 Pro oder der Dreame Matrix10 Ultra.

Tapo hat nun seinen neuen RV50 Pro Omni vorgestellt, und auf dem Papier wirkt er äußerst vielversprechend. Die 15.000 Pa Saugkraft sind bemerkenswert, wie du vielleicht aus meinem Leitfaden zu den Merkmalen eines großartigen Saugroboters weißt. Zusätzlich bietet er mehrere intelligente Funktionen, die ihn direkt aus der Masse hervorheben.

Bevor wir ins Detail einsteigen: Der RV50 Pro Omni erscheint erst später diesen Monat, doch die ersten Details lassen schon jetzt Vorfreude aufkommen.

(Image credit: Tapo)

Seine Dual-Laser-Präzisionsvermeidung nutzt sowohl Front- als auch Seitensensoren, um Hindernissen gezielt auszuweichen und deine Möbel zu schützen. Gleichzeitig schrubbt und trocknet die 60-Grad-Heißwasserreinigung die Wischtücher automatisch, sodass keine manuelle Wartung nötig ist und sich auch keine muffigen Gerüche bilden.

Was mich besonders überzeugt, ist die knotensichere Schneidbürste, die eingewickeltes Haar an der Basisstation abschneidet. Als jemand mit langen Haaren, der schon zu viele Abende damit verbracht hat, verhedderte Walzen zu entwirren, klingt das nach einer extrem praktischen Funktion.

Und wenn du denkst, das sei schon alles, gibt es noch einen Roboterarm. In der Tradition von High-End-Modellen wie dem Roborock Saros Z70 fährt er automatisch aus, um Kanten und enge Ecken zu reinigen, die viele Staubsauger übersehen. Seit der CES 2025 sieht man diese Technik immer öfter – umso besser, dass jetzt auch Tapo nachzieht.

(Image credit: Tapo)

Er reiht sich in Tapos bestehendes Sortiment an Saugrobotern ein, zu dem auch der RV30 Plus gehört, ist mit einem Preis von 749,99 Euro aber deutlich teurer. Seine verbesserten Funktionen und das innovative Design rechtfertigen den Aufpreis allerdings mehr als genug und positionieren ihn klar im Premiumsegment.

Wie erwähnt ist er noch nicht verfügbar, aber ich werde den RV50 Pro Omni sehr bald ausführlich testen.