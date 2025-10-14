Dieses smarte Schlaf-Gadget nimmt deinen Schlaf ganz genau unter die Lupe – und das völlig kontaktlos

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Ambient hat auf Kickstarter den neuen Dreamie Sleep Assistant vorgestellt – ein innovatives Gerät zum Schlaf-Tracking. Es nutzt ein Mikrofon und Umweltsensoren, um Geräusche, Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu messen und so aufzuzeigen, wie deine Umgebung deinen Schlaf beeinflusst. Der Dreamie ist derzeit auf Kickstarter ab 269 US-Dollar (rund 250 Euro) erhältlich, der Versand soll im nächsten Monat beginnen.

Viele Menschen schwören auf die besten Schlaf-Tracker – doch die meisten davon müssen am Körper getragen werden. Ob Armband oder Ring: Wer das Gefühl nicht ausstehen kann, beim Schlafen etwas am Handgelenk oder Finger zu tragen, wird daran kaum Freude haben. Wenn das auf dich zutrifft, solltest du dir dieses neue Gadget unbedingt ansehen.

Der Dreamie Sleep Assistant geht nämlich einen ganz anderen Weg. Statt am Körper zu sitzen, nutzt er ein Mikrofon und Umweltsensoren, um deinen Schlaf zu analysieren. Das Gerät erkennt Geräuschmuster und misst gleichzeitig Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, um herauszufinden, ob deine Umgebung deinen Schlaf fördert oder stört.

Aktuell läuft die Kickstarter-Kampagne noch – das Gadget ist dort ab 269 US-Dollar (etwa 250 Euro) erhältlich, bevor der Preis später auf 349 US-Dollar (ca. 325 Euro) steigen soll. Versand und Steuern sind dabei noch nicht inbegriffen, und die Auslieferung der ersten Geräte ist für November 2025 geplant.

(Image credit: Ambient)

Auch beim Design zeigt sich, dass der Dreamie Sleep Assistant sorgfältig durchdacht wurde, um sich optimal in dein Schlafzimmer einzufügen. Das flimmerfreie Touchdisplay lässt sich auf eine sehr niedrige Helligkeit dimmen und zeigt die Uhrzeit in einem sanften Rotton, um Blaulicht-Störungen zu vermeiden. Dank integriertem Bluetooth kannst du außerdem Podcasts oder beruhigende Klänge über Kopfhörer hören – ganz ohne andere im Raum zu stören.

Der äußere Rand des Displays dient als Lautstärkeregler, während sich die Helligkeit mit einer schnellen Wischgeste über die Oberseite anpassen lässt. Besonders praktisch: Du kannst für jeden Wochentag einen individuellen Wecker einstellen – ideal, wenn sich dein Schlafrhythmus zwischen Arbeits- und freien Tagen unterscheidet.

Auf Kickstarter findest du den Dreamie Sleep Assistant jetzt mit allen Infos und Early-Bird-Angeboten.