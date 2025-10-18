Loop arbeitet mit Swarovski an den luxuriösesten Ohrstöpseln, die du je gesehen hast

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Loop hat sich mit Swarovski zusammengetan, um die limitierte Edition der Loop x Swarovski Experience 2-Ohrstöpsel zu präsentieren. Sie wurden zum 130-jährigen Jubiläum von Swarovski entworfen, sind handveredelt mit Kristallen und bieten Loops preisgekrönte Schallfilterung. Die Ohrstöpsel sind ab dem 24. Oktober auf der Website von Swarovski und ab dem 30. Oktober bei Loop erhältlich, zu einem Preis von 119 Euro.

Wir lieben Loop-Ohrstöpsel bei T3 – und das nicht nur, weil sie in ihrem Bereich führend sind. Wenn eine Marke, die wir ohnehin schon schätzen, mit einem weiteren spannenden Namen kooperiert, kannst du dir sicher sein, dass wir ziemlich begeistert sind.

Loop hat jetzt seine Partnerschaft mit Swarovski angekündigt und präsentiert die Loop x Swarovski Experience 2, eine limitierte Edition der beliebten Ohrstöpsel. Sie wurden zum 130-jährigen Jubiläum von Swarovski entworfen, sind mit Swarovski-Kristallen handveredelt und bieten Loops preisgekrönte Schallfilterung.

Die Loop x Swarovski Experience 2 ist ab Freitag, dem 24. Oktober, auf der Website von Swarovski und ab dem 30. Oktober bei Loop erhältlich und liegt preislich bei 119 Euro.

Dies ist nicht die erste hochkarätige Kooperation von Loop. Zuvor hat die Marke bereits mit McLaren und Tomorrowland zusammengearbeitet. Dieses Mal handelt es sich um die erste Partnerschaft mit einem renommierten Modehaus.

Die Ohrstöpsel bestehen aus glänzendem Chrom und sind mit acht Millenia-geschliffenen Swarovski-Kristallen in 3D-gedruckten Fassungen verziert. Verpackt sind sie in einer maßgeschneiderten Swarovski-Hülle. Die Experience 2-Ohrstöpsel selbst bieten eine Geräuschreduzierung von 17 dB, ohne die Klangqualität zu beeinträchtigen. Sie sind also ebenso funktional wie stylisch.

„Diese Zusammenarbeit markiert einen Meilenstein in unserer Reise. Wir wagen uns über die Lärmkontrolle hinaus in die Welt der Premium-Lifestyle-Produkte“, sagt Maarten Bodewes, Mitbegründer von Loop Earplugs. „Die Partnerschaft mit Swarovski ermöglicht es uns, zeitlose Handwerkskunst mit zukunftsweisender Innovation zu verbinden und neu zu definieren, wofür ein Ohrstöpsel stehen kann.“