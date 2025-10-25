Leica hat gerade ihre radikalste Kamera aller Zeiten vorgestellt – und ich liebe sie

Kurze Zusammenfassung Leica hat ihre radikalste neue M-Serie Kamera seit Jahrzehnten auf den Markt gebracht. Die den optischen Entfernungsmesser durch einen elektronischen Sucher ersetzt.

Leica hat gerade eine brandneue M-Serie Kamera auf den Markt gebracht, die Puristen erröten lassen wird. Die neue Leica M EV1 verzichtet auf den ikonischen optischen Entfernungsmesser, der seit über 70 Jahren Teil der Leica-DNA ist.

Stattdessen nutzt das neue Modell einen elektronischen Sucher, was viele Benutzer*innen gefordert haben. Das elektronische Design ermöglicht eine viel gängigere Sicht durch das Objektiv, anstelle der traditionellen Rahmenlinien, mit denen die Marke assoziiert wird.

Das ist besonders wichtig bei der Verwendung von wirklich weitwinkeligen oder Teleobjektiven oder beim Fotografieren mit einem Makroobjektiv. Auch außerhalb dieser Szenarien ist das Design klar und gut strukturiert für eine einfache Bedienung.

Das Fokussieren ist jedoch immer noch ein manueller Prozess, da die M-Serie-Objektive nicht mit Autofokus-Funktionen ausgestattet sind. Glücklicherweise verwendet die neue Kamera eine Reihe von Fokushilfen, um diese Aufgabe so einfach wie möglich zu machen. Dazu gehört das Fokus-Peaking, das die fokussierten Elemente eines Rahmens mit Farbe umgibt, und der Fokus-Zoom, der es ermöglicht, reinzuzoomen und die Details aus der Nähe zu sehen.

(Image credit: Leica)

An anderer Stelle unterscheidet sich das Datenblatt nicht allzu sehr von anderen Modellen der M11-Reihe. Sie finden denselben 60,3 MP Sensor gepaart mit einem Leica Maestro III Prozessor. Diese Kombination bietet außergewöhnliche Detailgenauigkeit und Farbwiedergabe und kann auf 36 MP und 18 MP Optionen für kleinere Dateien reduziert werden.

(Image credit: Leica)

Es gibt sogar 64 GB internen Speicher, was gerade genug sein könnte, um ein komplettes Shooting durchzustehen. Es enthält auch das fantastische Content Credentials System, das wir bei Modellen wie der Leica M11-D gesehen haben. Dieses fügt einem Bild Metadaten hinzu, die nicht manipuliert werden können, um zu beweisen, dass es auf dem Gerät erstellt wurde.

Mit einem Preis von 7.950 € ist dieses Modell tatsächlich kostengünstiger als die M-Serie-Gehäuse mit optischem Entfernungsmesser. Ziehe die einfachere Bedienung in Erwägung und es sieht aus wie ein wirklich kluger Kauf, da du das Leica-Erlebnis mit einem leicht modernen Touch vereinen kannst.