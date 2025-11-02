Leica präsentiert eine Reihe luxuriöser Leder-Lifestyle-Produkte – und sie sehen einfach umwerfend aus

Kurze Zusammenfassung Die ikonische Kamera- und Uhrenmarke Leica hat eine neue Kollektion kleiner Lederwaren vorgestellt. Sie reicht von Geldbörsen bis hin zu Haltern für Filmrollen und deckt so ziemlich alles dazwischen ab.

Ob du Leica nun für ihre ikonischen Kameras oder ihre außergewöhnlichen Uhren kennst – den Namen kennt man einfach. Die Marke hat sich in der modernen Ära zu einer Art Dynastie entwickelt, deren Produkte eine ganz eigene If you know, you knows-Coolness ausstrahlen. Es ist ein bisschen wie ein privater Club, nur dass hier geheime Händedrucke durch rote Punkte ersetzt werden.

Jetzt hat die Marke ihre Produktlinie weiter ausgebaut – mit einer Kollektion kleiner, gebrandeter Lederwaren. Diese reicht vom Offensichtlichen, wie einem Leica-Filmrollenhalter, der fast schon als Statement durchgeht, bis hin zum Praktischen, mit verschiedenen Geldbörsen und Tech-Haltern.

Die Kollektion bleibt den Markenwerten treu und verbindet präzise Handwerkskunst mit eleganter Raffinesse bis ins kleinste Detail. Gefertigt aus schwarzem Rindsleder, hergestellt in Europa und versehen mit dem Leica-Wetzlar-Logo, spiegelt jedes Stück die typische Leica-Qualität wider.

Beginnen wir mit dem Filmrollenhalter. Von außen erinnert er fast an eine Uhrenrolle. Das Design mit Druckknopfverschluss bietet Platz für zwei Filmrollen, drei SD-Karten und eine wiederaufladbare Batterie. Auf den Produktbildern sieht es allerdings so aus, als ließen sich auch drei Filmrollen unterbringen – falls das eher dein Stil ist.

(Image credit: Leica)

Als Nächstes gibt es Hüllen für den AirTag mit einem Lederband und einem Metallring, um sie an Koffern oder Rucksäcken zu befestigen, sowie einen klassischen Gepäckanhänger. Außerdem hat Leica einen Schlüsselhalter im Sortiment. Wie genau er funktioniert, lässt sich auf den Bildern zwar nicht erkennen, aber er sieht großartig aus.

Darüber hinaus umfasst die Kollektion mehrere Kartenhalter und Geldbörsen. Besonders hervorzuheben ist eine MagSafe-Option, die sich ordentlich auf der Rückseite deines iPhone anbringen lässt. Auch wenn es nicht ausdrücklich erwähnt wird, dürfte sie vermutlich ebenso mit Qi2-kompatiblen Android-Smartphones funktionieren.

Bild 1 von 3 (Bildnachweis: Leica) (Bildnachweis: Leica) (Bildnachweis: Leica)

Als Nächstes gibt es Kartenhalter ohne MagSafe, erhältlich in vertikalen und horizontalen Formaten. Die etwas größere, vertikale Version bietet Platz für zwei zusätzliche Karten. Für alle, die eine klassischere Geldbörse bevorzugen, hat Leica ebenfalls ein Modell im Angebot – mit Platz für Karten, Scheine und Münzen.

Und zuletzt, aber sicher nicht weniger elegant: das Leica Tablett. Dieses kleine Valet-Tablett wird mit vier Druckknöpfen gefertigt und bietet eine stilvolle Möglichkeit, all deine Kleinigkeiten ordentlich zu verstauen.

Die Preise für die einzelnen Modelle findest du unten. Alle Produkte sind im Leica Store erhältlich.