Neue Fujifilm-Kamera ist die ultimative Einsteigeroption für Fotografie

Kurze Zusammenfassung Fujifilm hat gerade eine neue Kamera auf den Markt gebracht und sie könnte die perfekte Wahl für neue Fotograf*innen sein. Die X-T30 iii bietet viel für Foto-Enthusiast*innen.

Fujifilm hat gerade die Ankunft einer mit Spannung erwarteten Kamera angekündigt. Die neue Fujifilm X-T30 iii ist – wie der Name schon verraten sollte – die dritte Inkarnation der beliebten X-T30-Form.

Das ist die einsteigerfreundliche, auf Fotografie fokussierte Kamera der Marke, die neben der Fujifilm X-M5 steht, die mehr auf Video ausgerichtet ist. Das macht sie zu einem Muss für viele, die von der Form und dem Preis der X-M5 beeindruckt waren, aber weniger von dem fehlenden Sucher.

Im Inneren findest du denselben 26,1 MP X-Trans 4 Sensor, gepaart mit dem X-Processor 5 für die Verarbeitung. Das ist dieselbe Kombination, die in der X-M5 und der Fujifilm X-S20 zu finden ist, sodass du bereits eine gute Vorstellung der gebotenen Qualität bekommst.

Fujifilm sagt, dass sie Bilder etwa doppelt so schnell wie die vorherige Generation verarbeitet, während der Prozessor auch der neueste Motiverkennungs-Autofokus ermöglicht, um das Fotografieren noch einfacher zu machen. Das sollte es noch einfacher machen, die gewünschten Aufnahmen zu bekommen.

Das umstrittene Film-Simulationsrad befindet sich auf dem oberen Bedienfeld, komplett mit drei benutzerdefinierten Slots für benutzerprogrammierbare Herangehensweise. Das ist eine Funktion, die wir erstmals bei der Fujifilm X-E5 gesehen haben, und es ist großartig zu sehen, dass sie auch in anderen Modellen der Serie Einzug hält.

(Image credit: Fujifilm)

An anderer Stelle findest du Funktionen wie einen ausklappbaren Blitz, der praktisch ist, und einen Auto-Aufnahmehebel, der es dir ermöglicht, schnell den vollautomatischen Modus zu aktivieren – perfekt für die Momente, in denen du jemand anderen bittest, ein Bild von dir zu machen.

Fujifilm Instax-Nutzer*innen werden sich ebenfalls freuen, da dieses Modell sich drahtlos mit Link-Serie-Smartphone-Druckern verbinden kann. Formatunterstützung für die Mini-, Square- und Wide-Formate sind ebenfalls in die Kamera integriert, was bedeutet, dass du im richtigen Seitenverhältnis fotografieren und ohne Probleme drucken könntest.

Das Modell wird ab dem nächsten Monat erhältlich sein, wobei der reine Body 949 € kostet und das Kit mit einem neuen 13-33mm Objektiv 1.099 € kostet. Das ist ein bemerkenswerter Gegenwert für das Geld und sollte dies zu einer hervorragenden Option für jeden machen, der in ein leistungsfähiges spiegelloses Kamerasystem investieren möchte.