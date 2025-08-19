Teenage Engineerings neuestes Tech-Produkt ist nicht nur günstig, es ist kostenlos

Kerstin Findeisen
Kurze Zusammenfassung
Das neue PC-Gehäuse von Teenage Engineering ist komplett kostenlos – und war sofort „ausverkauft“. Aber es sieht so aus, als würde bald Nachschub kommen.
Auf der Website kannst du dich benachrichtigen lassen, sobald wieder neue Exemplare verfügbar sind.
Viele Leute lieben Teenage Engineerings eigenwillige Designs, zum Beispiel die taschenrechnerartigen Pocket Operator-Musikgeräte. Kein Wunder also, dass das neueste Produkt der Firma quasi sofort ausverkauft war, als es als komplett kostenlos angekündigt wurde.
Wenn du trotzdem eins abbekommen willst, hast du vielleicht noch Glück: Auf der Produktseite gibt es aktuell einen „Benachrichtige mich“-Button.
Aber was ist das denn genau? Der Teenage Engineering Computer-2 ist ein Mini-ITX-PC-Gehäuse aus einem Stück halbtransparenten Kunststoffs, mit eingebauten Scharnieren und Schnappverschlüssen. Komponenten sind nicht dabei – die musst du selbst einbauen.
Teenage Engineering Computer-2: Hauptmerkmale
Der Computer-2 ist der Nachfolger des 2021er Computer-1, einem 127 Euro Gehäuse, das in einem knalligen Orange kam, aus Aluminium gefertigt war und einen Tragegriff oben hatte. Der Computer-2 behält den Griff, ist diesmal aber aus weißem/transparentem Kunststoff, sodass man die Komponenten sehen kann.
Wie zu erwarten bei Teenage Engineering steckt viel Liebe zum Detail in diesem Design. Zum Beispiel gibt es keine Schrauben – das Gehäuse nutzt Schnappverschlüsse, um das Mainboard einzusetzen.
Es nimmt ein Standard-Mini-ITX-Mainboard und ein SFX-Netzteil auf, und eine Dual-Slot-Grafikkarte passt, solange sie nicht länger als 180 mm ist. Eine vollständige Anleitung (PDF) gibt’s auf der Teenage Engineering-Website.
Laut dem Design-Kollektiv ist das eines von mehreren „Flipped Out ’25“-Angeboten, die dieses Jahr noch kommen sollen. Im Juni gab es schon ein „Flipped Out“-Deal, bei dem man seinen Preis für den OP-1 Field Synth selbst festlegen konnte – und der Preis wurde dabei ordentlich gedrückt.
Weitere Angebote „werden im Laufe des Jahres präsentiert (oder bis die Welt ein bisschen stabiler ist)“.
Ziel ist eine ziemlich intensive Form der Marktforschung: Teenage Engineering will so Nachfrage und Preisgestaltung besser einschätzen. Was genau dieser Deal jedoch herausfinden wird, außer „Menschen mögen kostenlose Sachen“, bleibt allerdings offen.
