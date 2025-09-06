Was ist UltraRAM – und warum könnte es die Zukunft unserer Telefone und Geräte so stark verändern?

Kurze Zusammenfassung Die Brücke zwischen SSD und RAM könnte endlich Realität werden: Quinas Technology hat seinen Fortschritt bei UltraRAM vorgestellt. Das Unternehmen hat dazu staatliche Fördermittel erhalten – ein Hinweis darauf, dass der Schritt vom Prototyp zur Marktreife näher ist als je zuvor.

UltraRAM ist näher an der Realität als je zuvor und könnte die die ultimative Speicherkombination für eine besonders effiziente digitale Zukunft bieten.

Die Idee hinter diesem Speicheransatz ist, RAM und Flash-Speicher in einer Schicht zu vereinen. Das ist zwar nicht neu – in den letzten Jahrzehnten gab es bereits zahlreiche Versuche, darunter auch einen gescheiterten Ansatz von Intel.

Neu ist, dass das in Großbritannien ansässige Start-up Quinas Technology mit seinen Entwicklungen so weit gekommen ist, dass die Unterstützung der britischen Regierung im Jahr 2023 nun erste greifbare Ergebnisse zeigt.

Der entscheidende Punkt: Diese Entwicklung könnte die Technologie von der Forschung hin zu skalierbaren Einheiten bringen, die sich für die Massenproduktion eignen.

(Image credit: Quinas)

Wie UltraRAM deine Geräte verbessern könnte

Warum solltest du dich also auf UltraRAM freuen? Dafür gibt mehrere Gründe, am Ende läuft es aber auf eins hinaus: schnellere Geräte, die gleichzeitig deutlich effizienter im Stromverbrauch sind.

Anders ausgedrückt: UltraRAM könnte noch kompaktere Smartphones ermöglichen, die länger mit einer Ladung durchhalten und gleichzeitig mehr Leistung bieten.

Im Wesentlichen arbeitet UltraRAM daran, schnelle Zugriffszeiten mit extrem niedrigem Energieverbrauch zu verbinden. Außerdem wird die Speicherdauer in Jahrhunderten gemessen, was bedeutet, dass sie für die Ewigkeit gebaut ist.

So könnten RAM und Speicher in einer einzigen Schicht verschmolzen werden, was möglicherweise auch die Produktionskosten senkt. Das könnte zu erschwinglicheren Geräten führen oder den Herstellern Spielraum geben, noch mehr technische Features in unsere zukünftigen Smartphones, Tablets und PCs zu integrieren.

(Image credit: Quinas)

Durch die Kombination der Geschwindigkeit von DRAM mit der Langzeitspeicherung von Flash und der Beseitigung der Ineffizienzen beider könnte es herkömmliche Speicherlösungen überflüssig machen.

Natürlich gibt es noch ein paar Hürden, bevor UltraRAM in unseren alltäglichen Geräten landet. Eine davon ist, große Ausbeuten konsistent unter der Zehn-Nanometer-Marke zu erzielen.

Das war auch ein Teil des Problems bei Intels Optane-Technologie. Sie scheiterte letztlich, weil sie sich nicht weit verbreitet durchsetzen konnte und die Produktionskosten zu hoch waren.

Der Erfinder der Technologie, Professor Manus Hayne, sagt: „Es besteht kein Zweifel, dass eine große Herausforderung vor uns liegt. Aber wenn wir nicht davon überzeugt wären, dass eine breite Akzeptanz möglich ist, würden wir es nicht als kommerzielles Projekt verfolgen.“

Eins ist sicher: es bleibt spannend.